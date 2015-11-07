7 ноября 2015, 18:00
Главный судья Сергей Бойко
Помощники судьи Максим Чертоляс, Олег Плужник
Запасной судья Анатолий Жабченко
|Александрия
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|31
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|34
|0
|0
|
|76
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|68
|0
|0
|
|90
|1
|1
|
|57
|0
|0
|
|15
|0
|1
|
|23
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Шахтер
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|71
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|1
|1
|
|90
|1
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|65
|1
|0
|
|20
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|26
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|24
|Владислав Леванидов
|Вр
|2
|Артем Сухоцкий
|Защ
|2
|Сергей Чеботаев
|Защ
|5
|Александр Матвеев
|Защ
|87
|Сергей Басов
|Защ
|13
|Артем Черний
|ПЗ
|15
|Андрей Запорожан
|ПЗ
|17
|Антон Голенков
|ПЗ
|44
|Евгений Банада
|ПЗ
|72
|Михаил Козак
|ПЗ
|9
|Виталий Пономарь
|Нап
|Владимир Шаран
|тренер
|Травмированные
|54
|Андрей Новак
|Вр
|22
|Василий Грицук
|ПЗ
|6
|Дмитрий Леонов
|ПЗ
|Дисквалифицированные
|11
|Давид Таргамадзе
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|32
|Антон Каниболоцкий
|Вр
|13
|Вячеслав Шевчук
|Защ
|33
|Дарио Срна
|Защ
|4
|Сергей Кривцов
|Защ
|44
|Ярослав Ракицкий
|Защ
|10
|Бернард Анисио
|ПЗ
|11
|Марлос
|ПЗ
|29
|Алекс Тейшейра
|ПЗ
|6
|Тарас Степаненко
|ПЗ
|8
|Фред Родригес
|ПЗ
|21
|Александр Гладкий
|Нап
|Мирча Луческу
|тренер
|01.11.2015
|Александрия
|1 : 1
|Ворскла
|28.10.2015
|Александрия
|2 : 0
|Звезда
|18.10.2015
|Александрия
|3 : 1
|Волынь
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