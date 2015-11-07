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    Sports.ru

    Футбол Александрия – Шахтер

    Александрия

    Александрия
    Текущая форма

    16 Запорожан (Пономарь) (пенальти)

    90 Пономарь (Черний)

    Шахтер

    Донецк
    Текущая форма

    14 Дентиньо (Тейшейра)

    43 Гладкий (Степаненко)

    54 Тейшейра (Дентиньо)

    2 : 3
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 14 тур

    7 ноября 2015, 18:00

    Главный судья Сергей Бойко

    Помощники судьи Максим Чертоляс, Олег Плужник

    Запасной судья Анатолий Жабченко

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео


    Александрия

    Состав команды по версии Sports.ru
    24  Владислав Леванидов Вр
    2  Артем Сухоцкий Защ
    2  Сергей Чеботаев Защ
    5  Александр Матвеев Защ
    87  Сергей Басов Защ
    13  Артем Черний ПЗ
    15  Андрей Запорожан ПЗ
    17  Антон Голенков ПЗ
    44  Евгений Банада ПЗ
    72  Михаил Козак ПЗ
    9  Виталий Пономарь Нап
     Владимир Шаран тренер
    Травмированные
    54  Андрей Новак Вр
    22  Василий Грицук ПЗ
    6  Дмитрий Леонов ПЗ
    Дисквалифицированные
    11  Давид Таргамадзе ПЗ

    Шахтер

    Состав команды по версии Sports.ru
    32  Антон Каниболоцкий Вр
    13  Вячеслав Шевчук Защ
    33  Дарио Срна Защ
    4  Сергей Кривцов Защ
    44  Ярослав Ракицкий Защ
    10  Бернард Анисио ПЗ
    11   Марлос ПЗ
    29  Алекс Тейшейра ПЗ
    6  Тарас Степаненко ПЗ
    8  Фред Родригес ПЗ
    21  Александр Гладкий Нап
     Мирча Луческу тренер
    первый тайм второй тайм
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      Комментирует Ярослав Марьянко
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