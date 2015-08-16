38 Ягодинский (Лухтанов)
39 Хлебас
16 августа 2015, 19:30
Главный судья Виталий Романов
Помощники судьи Анатолий Дудчик, Денис Шудрик
Запасной судья Юрий Мосейчук
|Металлист
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|58
|0
|0
|
|87
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|79
|0
|0
|
|4
|0
|0
|
|33
|0
|0
|
|12
|0
|0
|Запасные
|
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|Говерла
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|81
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|1
|0
|0
|
|10
|0
|0
|Запасные
|
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|07.08.2015
|Волынь
|2 : 2
|Металлист
|02.08.2015
|Металлист
|1 : 1
|Александрия
|25.07.2015
|Заря
|0 : 0
|Металлист
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