android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Металлист – Говерла

    Металлист

    Харьков
    Текущая форма

    42 Рудыка (Лепа)

    86 Рыжук (Чурко)

    Говерла

    Ужгород
    Текущая форма

    38 Ягодинский (Лухтанов)

    39 Хлебас

    2 : 2
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 5 тур

    16 августа 2015, 19:30

    Главный судья Виталий Романов

    Помощники судьи Анатолий Дудчик, Денис Шудрик

    Запасной судья Юрий Мосейчук

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео


     
     
    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
      Комментирует Александр Харламов
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    11 августа 2015

    11:51 Вячеслав Грозный: «Надеюсь, в ближайшее время уеду из Украины»|76

    10 августа 2015

    10:15 Виталий Кварцяный: «Мне кажется, что моими футболистами управляет какой-то старик Хоттабыч»|10

    9 августа 2015

    21:56 Чемпионат Украины. 4-й тур. «Днепр» уступил киевскому «Динамо», «Шахтер» сыграл вничью с «Ворсклой» и другие результаты|9

    8 августа 2015

    02:17 Виталий Кварцяный: «Можно три замены, а надо было менять любого!»|11

    2 августа 2015

    21:38 Чемпионат Украины. 3-й тур. «Ворскла» разошлась миром с «Днепром», «Черноморец» уступил киевскому «Динамо» и другие результаты|54

    1 августа 2015

    22:48 Мирча Луческу: «Фред – это проблема конфедерации футбола Бразилии»|4

    26 июля 2015

    21:32 Чемпионат Украины. 2-й тур. «Днепр» обыграл «Черноморец» и другие результаты|29

    23 июля 2015

    12:22 Игорь Коломойский: «Ахметов страдает из-за футбола. Для него «Донбасс Арена» – это как его ребенок»|41

    22 июля 2015

    22:38 Вячеслав Грозный: «Заявить Худобяка под именем Халк предложил Александр Шуфрич»|57

    20 июля 2015

    07:18 Тренер «Днепра»: «Конечно, чувствуем потерю Коноплянки»|13



    Лучшие материалы