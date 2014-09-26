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    Sports.ru

    Футбол Майнц – Хоффенхайм-1899

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Майнц

    Майнц
    Текущая форма
    Хоффенхайм-1899

    Баден-Вюртемберг
    Текущая форма
    0 : 0
    завершен

    Германия. Бундеслига. 6 тур

    26 сентября 2014, 22:30

    Главный судья Феликс Цвайер

    Помощники судьи Флориан Штойер, Марсель Пельгрим

    Запасной судья Арне Аарнинк

    Трансляция: Матч! Футбол 1

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    Видео

    Майнц

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Лорис Кариус Вр
    16  Штефан Белль Защ
    18  Даниэль Бросински Защ
    20  Хуниор Диас Защ
    26  Нико Бунгерт Защ
    10  Филип Джуричич ПЗ
    14  Юлиан Баумгартлингер ПЗ
    31  Йонас Хофманн ПЗ
    6  Йоханнес Гайс ПЗ
    9   Сами Аллаги ПЗ
    23  Синдзи Окадзаки Нап
     Каспер Юлманд тренер
    Травмированные
    27  Робин Центнер Вр
    24  Пак Чжу Хо Защ
    3  Филипп Волльшайд Защ
    32  Дамиан Россбах Защ
    34  Тобиас Шильк Защ
    4  Николче Новески Защ
    28  Тодор Неделев ПЗ
    5  Бенедикт Заллер ПЗ
    35  Петар Слишкович Нап
    37  Никита Рукавица Нап

    Хоффенхайм-1899

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Оливер Бауманн Вр
    12  Тобиас Штробль Защ
    2   Андреас Бек Защ
    25  Никлас Зюле Защ
    29  Янник Вестергор Защ
    10  Роберто Фирмино ПЗ
    14  Тарик Эльюнусси ПЗ
    31  Кевин Фолланд ПЗ
    6  Себастьян Руди ПЗ
    8   Ойген Полянски ПЗ
    27  Антони Модест Нап
     Маркус Гиздоль тренер
    Травмированные
    30  Кун Кастельс Вр
    33  Александр Штольц Вр
    15  Джереми Толян Защ
    20  Ким Чжин Су Защ
    25  Кевин Акпогума Защ
    18  Надим Амири ПЗ
    23  Сеяд Салихович ПЗ
    26  Яник Хаберер Нап
    первый тайм второй тайм
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