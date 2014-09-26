26 сентября 2014, 22:30
Главный судья Феликс Цвайер
Помощники судьи Флориан Штойер, Марсель Пельгрим
Запасной судья Арне Аарнинк
Трансляция: Матч! Футбол 1
|Майнц
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|61
|0
|0
|
|85
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|79
|0
|0
|
|6
|0
|0
|
|12
|0
|0
|
|30
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Хоффенхайм-1899
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|89
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|67
|0
|0
|
|73
|0
|0
|
|18
|0
|0
|
|2
|0
|0
|
|24
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Лорис Кариус
|Вр
|16
|Штефан Белль
|Защ
|18
|Даниэль Бросински
|Защ
|20
|Хуниор Диас
|Защ
|26
|Нико Бунгерт
|Защ
|10
|Филип Джуричич
|ПЗ
|14
|Юлиан Баумгартлингер
|ПЗ
|31
|Йонас Хофманн
|ПЗ
|6
|Йоханнес Гайс
|ПЗ
|9
|Сами Аллаги
|ПЗ
|23
|Синдзи Окадзаки
|Нап
|Каспер Юлманд
|тренер
|Травмированные
|27
|Робин Центнер
|Вр
|24
|Пак Чжу Хо
|Защ
|3
|Филипп Волльшайд
|Защ
|32
|Дамиан Россбах
|Защ
|34
|Тобиас Шильк
|Защ
|4
|Николче Новески
|Защ
|28
|Тодор Неделев
|ПЗ
|5
|Бенедикт Заллер
|ПЗ
|35
|Петар Слишкович
|Нап
|37
|Никита Рукавица
|Нап
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Оливер Бауманн
|Вр
|12
|Тобиас Штробль
|Защ
|2
|Андреас Бек
|Защ
|25
|Никлас Зюле
|Защ
|29
|Янник Вестергор
|Защ
|10
|Роберто Фирмино
|ПЗ
|14
|Тарик Эльюнусси
|ПЗ
|31
|Кевин Фолланд
|ПЗ
|6
|Себастьян Руди
|ПЗ
|8
|Ойген Полянски
|ПЗ
|27
|Антони Модест
|Нап
|Маркус Гиздоль
|тренер
|Травмированные
|30
|Кун Кастельс
|Вр
|33
|Александр Штольц
|Вр
|15
|Джереми Толян
|Защ
|20
|Ким Чжин Су
|Защ
|25
|Кевин Акпогума
|Защ
|18
|Надим Амири
|ПЗ
|23
|Сеяд Салихович
|ПЗ
|26
|Яник Хаберер
|Нап
|23.09.2014
|Айнтрахт Ф
|2 : 2
|Майнц
|20.09.2014
|Майнц
|2 : 0
|Боруссия Д
|13.09.2014
|Герта
|1 : 3
|Майнц
|23.09.2014
|Хоффенхайм-1899
|3 : 3
|Фрайбург
|20.09.2014
|Штутгарт
|0 : 2
|Хоффенхайм-1899
|13.09.2014
|Хоффенхайм-1899
|1 : 1
|Вольфсбург
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