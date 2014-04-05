android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Нюрнберг – Боруссия М

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Нюрнберг

    Нюрнберг
    Текущая форма
    Боруссия М

    Менхенгладбах
    Текущая форма

    17 Аранго

    79 Крузе (пенальти)

    0 : 2
    завершен

    Германия. Бундеслига. 29 тур

    5 апреля 2014, 17:30

    Главный судья Тобиас Штилер

    Помощники судьи Норберт Грудзински, Патрик Иттрих

    Запасной судья Мартин Петерсен

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Нюрнберг

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Рафаэль Шефер Вр
    21  Марвин Платтенхардт Защ
    25  Хавьер Пинола Защ
    6  Мартин Анга Защ
    13  Хироси Кийотаке ПЗ
    17  Майк Франтц ПЗ
    23  Адам Глоушек ПЗ
    31  Ондржей Петрак ПЗ
    5  Ханно Балич ПЗ
    7  Маркус Фойльнер ПЗ
    18  Йосип Дрмич Нап
     Герт-Ян Вербек тренер
    Травмированные
    32  Бенджамин Упхофф Вр
    26  Тимоти Чендлер Защ
    3  Пер Нильссон Защ
    4  Маркос Антонио Защ
    10  Тимо Гебхарт ПЗ
    15  Макото Хасебе ПЗ
    20  Хосе Кампанья ПЗ
    11  Даниэль Гинчек Нап
    Дисквалифицированные
    2  Эмануэль Погатец Защ
    16  Никлас Штарк ПЗ

    Боруссия М

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Марк-Андре тер Стеген Вр
    18  Альваро Домингес Защ
    24  Тони Янчке Защ
    3  Филип Дамс Защ
    4  Рул Брауверс Защ
    18  Хуан Аранго ПЗ
    6  Ховард Нордтвейт ПЗ
    6  Кристоф Крамер ПЗ
    7  Патрик Херрманн ПЗ
    10  Макс Крузе Нап
    11  Раффаэл Нап
     Люсьен Фавр тренер
    Травмированные
    17  Оскар Вендт Защ
    28  Йоэл Меро Защ
    39  Мартин Штранцль Защ
    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    5 апреля 2014

    08:30 Спортивный директор «Боруссии» М: «Тер Стеген в любом случае уйдет летом»|15

    2 апреля 2014

    18:09 Агент тер Стегена: «Не знаю, пострадают ли те сделки «Барселоны», которые уже были оформлены»|20

    17:34 Марк-Андре тер Стеген: «В любом случае покину «Боруссию» этим летом»|23

    1 апреля 2014

    13:46 Спортивный директор «Нюрнберга»: «Предложений по Дрмичу нам не поступало»|19

    30 марта 2014

    21:25 Чемпионат Германии. 28-й тур. «Боруссия» в Менхенгладбахе обыграла «Гамбург», «Ганновер» уступил «Вердеру» и другие результаты|137

    11:35 Йосип Дрмич: «Переход в «Арсенал» – мечта любого ребенка»|61

    29 марта 2014

    16:50 Менхенгладбахская «Боруссия» интересуется Ханом|15

    27 марта 2014

    01:40 Чемпионат Германии. 27-й тур. «Байер» в гостях обыграл «Аугсбург», «Айнтрахт» Ф одолел менхенгладбахскую «Боруссию» и другие результаты|137

    23 марта 2014

    22:22 Чемпионат Германии. 26-й тур. «Нюрнберг» крупно уступил «Айнтрахту» Ф, «Байер» проиграл «Хоффенхайму» и другие матчи|67

    21 марта 2014

    17:53 Виктор Вальдес: «Мне всегда нравилось, как в Англии играют в футбол»|15



    Лучшие материалы