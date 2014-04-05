5 апреля 2014, 17:30
Главный судья Тобиас Штилер
Помощники судьи Норберт Грудзински, Патрик Иттрих
Запасной судья Мартин Петерсен
|Нюрнберг
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|60
|0
|0
|
|74
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|80
|0
|0
|
|11
|0
|0
|
|31
|0
|0
|
|17
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Боруссия М
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|68
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|77
|0
|0
|
|89
|1
|0
|
|14
|0
|0
|
|23
|0
|0
|
|2
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Рафаэль Шефер
|Вр
|21
|Марвин Платтенхардт
|Защ
|25
|Хавьер Пинола
|Защ
|6
|Мартин Анга
|Защ
|13
|Хироси Кийотаке
|ПЗ
|17
|Майк Франтц
|ПЗ
|23
|Адам Глоушек
|ПЗ
|31
|Ондржей Петрак
|ПЗ
|5
|Ханно Балич
|ПЗ
|7
|Маркус Фойльнер
|ПЗ
|18
|Йосип Дрмич
|Нап
|Герт-Ян Вербек
|тренер
|Травмированные
|32
|Бенджамин Упхофф
|Вр
|26
|Тимоти Чендлер
|Защ
|3
|Пер Нильссон
|Защ
|4
|Маркос Антонио
|Защ
|10
|Тимо Гебхарт
|ПЗ
|15
|Макото Хасебе
|ПЗ
|20
|Хосе Кампанья
|ПЗ
|11
|Даниэль Гинчек
|Нап
|Дисквалифицированные
|2
|Эмануэль Погатец
|Защ
|16
|Никлас Штарк
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Марк-Андре тер Стеген
|Вр
|18
|Альваро Домингес
|Защ
|24
|Тони Янчке
|Защ
|3
|Филип Дамс
|Защ
|4
|Рул Брауверс
|Защ
|18
|Хуан Аранго
|ПЗ
|6
|Ховард Нордтвейт
|ПЗ
|6
|Кристоф Крамер
|ПЗ
|7
|Патрик Херрманн
|ПЗ
|10
|Макс Крузе
|Нап
|11
|Раффаэл
|Нап
|Люсьен Фавр
|тренер
|Травмированные
|17
|Оскар Вендт
|Защ
|28
|Йоэл Меро
|Защ
|39
|Мартин Штранцль
|Защ
|29.03.2014
|Фрайбург
|3 : 2
|Нюрнберг
|26.03.2014
|Нюрнберг
|2 : 0
|Штутгарт
|23.03.2014
|Нюрнберг
|2 : 5
|Айнтрахт Ф
|30.03.2014
|Боруссия М
|3 : 1
|Гамбург
|26.03.2014
|Айнтрахт Ф
|1 : 0
|Боруссия М
|22.03.2014
|Боруссия М
|3 : 0
|Герта
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