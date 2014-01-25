25 января 2014, 18:30
Главный судья Кнут Кирхер
Помощники судьи Роберт Кемптер, Торстен Шиффнер
|Нюрнберг
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|55
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|80
|0
|1
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|78
|1
|0
|
|90
|2
|0
|
|11
|0
|0
|
|36
|0
|0
|
|13
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Хоффенхайм-1899
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|54
|0
|0
|
|66
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|25
|0
|0
|
|37
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Рафаэль Шефер
|Вр
|21
|Марвин Платтенхардт
|Защ
|25
|Хавьер Пинола
|Защ
|26
|Тимоти Чендлер
|Защ
|3
|Пер Нильссон
|Защ
|13
|Хироси Кийотаке
|ПЗ
|17
|Майк Франтц
|ПЗ
|23
|Адам Глоушек
|ПЗ
|7
|Маркус Фойльнер
|ПЗ
|11
|Даниэль Гинчек
|Нап
|18
|Йосип Дрмич
|Нап
|Герт-Ян Вербек
|тренер
|Травмированные
|32
|Бенджамин Упхофф
|Вр
|2
|Эмануэль Погатец
|Защ
|4
|Маркос Антонио
|Защ
|15
|Макото Хасебе
|ПЗ
|16
|Никлас Штарк
|ПЗ
|20
|Мухаммед Илдиз
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|13
|Йенс Граль
|Вр
|16
|Фабиан Джонсон
|Защ
|19
|Давид Абраам
|Защ
|2
|Андреас Бек
|Защ
|25
|Никлас Зюле
|Защ
|10
|Роберто Фирмино
|ПЗ
|11
|Джилоан Хамад
|ПЗ
|23
|Сеяд Салихович
|ПЗ
|6
|Себастьян Руди
|ПЗ
|8
|Ойген Полянски
|ПЗ
|9
|Свен Шипплок
|Нап
|Маркус Гиздоль
|тренер
|Травмированные
|26
|Тим Патерок
|Вр
|33
|Александр Штольц
|Вр
|15
|Маттье Дельпьер
|Защ
|28
|Эдсон Брафхейд
|Защ
|3
|Маттиас Яйссле
|Защ
|4
|Штефан Тескер
|Защ
|20
|Ахмед Сасси
|ПЗ
|7
|Борис Вукчевич
|ПЗ
|18.01.2014
|Нюрнберг
|1 : 0
|Грассхоппер
|16.01.2014
|Нюрнберг
|- : -
|Люцерн
|14.01.2014
|Нюрнберг
|5 : 1
|Стяуа
|19.01.2014
|Хоффенхайм-1899
|4 : 1
|Касымпаша
|16.01.2014
|Хоффенхайм-1899
|3 : 0
|Мюнхен-1860
|12.01.2014
|Бохум
|0 : 1
|Хоффенхайм-1899
20:22 Чемпионат Германии. 17-й тур. Менхенгладбахская «Боруссия» и «Вольфсбург» сыграли вничью и другие результаты|105
00:13 Чемпионат Германии. 16-й тур. «Шальке» обыграл «Фрайбург», «Байер» уступил «Айнтрахт» из Франкфурта и другие результаты|82
23:44 Нури Шахин: «Наивно думать, что мы все еще можем догнать «Баварию»|65
23:44 Юрген Клопп: «Могли обыграть «Хоффенхайм» со счетом 7:3»|18
06:08 Кубок Германии. Жеребьевка 1/4 финала. «Бавария» сыграет в гостях с «Гамбургом», Дортмунд – с франкфуртским «Айнтрахтом»|3
22:30 Чемпионат Германии. 15-й тур. «Айнтрахт» победил «Герту», «Фрайбург» крупно проиграл «Вольфсбургу» и другие результаты|190
08:05 Экс-спортивный директор «Рубина»: «Серьезная травма у Карлоса Эдуардо была еще до перехода в Казань»|45
02:00 Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» в гостях победила «Аугсбург», «Фрайбург» уступил «Байеру» и другие результаты|57
23:00 Чемпионат Германии. 14-й тур. Менхенгладбахская «Боруссия» одолела «Фрайбург» и другие результаты|113
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .