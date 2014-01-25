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    Sports.ru

    Футбол Нюрнберг – Хоффенхайм-1899

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Нюрнберг

    Нюрнберг
    Текущая форма

    24 Чендлер

    42 Дрмич

    49 Гинчек (Франтц)

    70 Дрмич (Кийотаке)

    Хоффенхайм-1899

    Баден-Вюртемберг
    Текущая форма
    4 : 0
    завершен

    Германия. Бундеслига. 18 тур

    25 января 2014, 18:30

    Главный судья Кнут Кирхер

    Помощники судьи Роберт Кемптер, Торстен Шиффнер

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Нюрнберг

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Рафаэль Шефер Вр
    21  Марвин Платтенхардт Защ
    25  Хавьер Пинола Защ
    26  Тимоти Чендлер Защ
    3  Пер Нильссон Защ
    13  Хироси Кийотаке ПЗ
    17  Майк Франтц ПЗ
    23  Адам Глоушек ПЗ
    7  Маркус Фойльнер ПЗ
    11  Даниэль Гинчек Нап
    18  Йосип Дрмич Нап
     Герт-Ян Вербек тренер
    Травмированные
    32  Бенджамин Упхофф Вр
    2  Эмануэль Погатец Защ
    4  Маркос Антонио Защ
    15  Макото Хасебе ПЗ
    16  Никлас Штарк ПЗ
    20  Мухаммед Илдиз ПЗ

    Хоффенхайм-1899

    Состав команды по версии Sports.ru
    13  Йенс Граль Вр
    16  Фабиан Джонсон Защ
    19   Давид Абраам Защ
    2   Андреас Бек Защ
    25  Никлас Зюле Защ
    10  Роберто Фирмино ПЗ
    11  Джилоан Хамад ПЗ
    23  Сеяд Салихович ПЗ
    6  Себастьян Руди ПЗ
    8   Ойген Полянски ПЗ
    9  Свен Шипплок Нап
     Маркус Гиздоль тренер
    Травмированные
    26  Тим Патерок Вр
    33  Александр Штольц Вр
    15  Маттье Дельпьер Защ
    28  Эдсон Брафхейд Защ
    3  Маттиас Яйссле Защ
    4  Штефан Тескер Защ
    20  Ахмед Сасси ПЗ
    7   Борис Вукчевич ПЗ
    первый тайм второй тайм
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