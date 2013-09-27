27 сентября 2013, 22:30
Главный судья Михаэль Вайнер
Помощники судьи Маттиас Анклам, Хольгер Хеншель
|Аугсбург
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|76
|0
|0
|
|76
|0
|0
|
|86
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|1
|
|90
|0
|0
|
|5
|0
|0
|
|15
|0
|0
|
|15
|1
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Боруссия М
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|68
|0
|0
|
|89
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|1
|1
|
|90
|0
|0
|
|1
|0
|0
|
|2
|0
|0
|
|23
|1
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Александр Маннингер
|Вр
|18
|Ян-Ингвер Калльсен-Браккер
|Защ
|19
|Маттиас Остжолек
|Защ
|2
|Паул Верхаг
|Защ
|5
|Рагнар Клаван
|Защ
|10
|Даниэль Байер
|ПЗ
|13
|Тобиас Вернер
|ПЗ
|14
|Ян Моравек
|ПЗ
|28
|Андре Хан
|ПЗ
|7
|Халил Алтынтоп
|ПЗ
|33
|Саша Мельдерс
|Нап
|Маркус Вайнцирль
|тренер
|Травмированные
|24
|Яннис Гелиос
|Вр
|32
|Рафаэль Фрамбергер
|Защ
|37
|Ариф Экин
|ПЗ
|39
|Майк Уде
|ПЗ
|25
|Рауль Бобадилья
|Нап
|34
|Байрам Небихи
|Нап
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Марк-Андре тер Стеген
|Вр
|17
|Оскар Вендт
|Защ
|18
|Альваро Домингес
|Защ
|24
|Тони Янчке
|Защ
|39
|Мартин Штранцль
|Защ
|18
|Хуан Аранго
|ПЗ
|6
|Кристоф Крамер
|ПЗ
|6
|Ховард Нордтвейт
|ПЗ
|7
|Патрик Херрманн
|ПЗ
|10
|Макс Крузе
|Нап
|11
|Раффаэл
|Нап
|Люсьен Фавр
|тренер
|Травмированные
|28
|Йоэл Меро
|Защ
|3
|Филип Дамс
|Защ
|25
|Амин Юнес
|ПЗ
|Дисквалифицированные
|34
|Гранит Джака
|ПЗ
|24.09.2013
|Мюнстер
|0 : 3
|Аугсбург
|21.09.2013
|Ганновер 96
|2 : 1
|Аугсбург
|14.09.2013
|Аугсбург
|2 : 1
|Фрайбург
|20.09.2013
|Боруссия М
|4 : 1
|Айнтрахт Б
|15.09.2013
|Хоффенхайм-1899
|2 : 1
|Боруссия М
|31.08.2013
|Боруссия М
|4 : 1
|Вердер
00:33 Кубок Германии. 2-й раунд. «Бавария» разгромила «Ганновер», «Шальке» в гостях обыграл «Дармштадт» и другие результаты|56
21:22 Чемпионат Германии. 6-й тур. «Штутгарт» поделил очки с «Айнтрахтом» Ф, «Фрайбург» и Герта» сыграли вничью и другие результаты|161
21:20 Чемпионат Германии. 5-й тур. «Айнтрахт» Б и «Нюрнберг» сыграли вничью, «Хоффенхайм» победил «Боруссию М» и другие результаты|136
21:29 Чемпионат Германии. 4-й тур. «Боруссия» Д обыграла «Айнтрахт» Ф, «Штутгарт» забил шесть мячей «Хоффенхайму» и другие результаты|201
21:59 Чемпионат Германии. 3-й тур. «Штутгарт» проиграл «Аугсбургу» и другие результаты|420
21:30 Чемпионат Германии. 2-й тур. Дортмундская «Боруссия» победила брауншвейгский «Айнтрахт» и другие результаты|242
01:58 Хосеп Гвардиола: «На 100 процентов удовлетворен увиденным»|30
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