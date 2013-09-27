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    Sports.ru

    Футбол Аугсбург – Боруссия М

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Аугсбург

    Аугсбург
    Текущая форма

    27 Хан

    88 Милик (Хан)

    Боруссия М

    Менхенгладбах
    Текущая форма

    33 Крузе (Нордтвейт)

    71 Хргота (Крузе)

    2 : 2
    завершен

    Германия. Бундеслига. 7 тур

    27 сентября 2013, 22:30

    Главный судья Михаэль Вайнер

    Помощники судьи Маттиас Анклам, Хольгер Хеншель

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Аугсбург

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Александр Маннингер Вр
    18  Ян-Ингвер Калльсен-Браккер Защ
    19  Маттиас Остжолек Защ
    2  Паул Верхаг Защ
    5  Рагнар Клаван Защ
    10  Даниэль Байер ПЗ
    13  Тобиас Вернер ПЗ
    14  Ян Моравек ПЗ
    28  Андре Хан ПЗ
    7  Халил Алтынтоп ПЗ
    33  Саша Мельдерс Нап
     Маркус Вайнцирль тренер
    Травмированные
    24   Яннис Гелиос Вр
    32  Рафаэль Фрамбергер Защ
    37   Ариф Экин ПЗ
    39  Майк Уде ПЗ
    25   Рауль Бобадилья Нап
    34  Байрам Небихи Нап

    Боруссия М

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Марк-Андре тер Стеген Вр
    17  Оскар Вендт Защ
    18  Альваро Домингес Защ
    24  Тони Янчке Защ
    39  Мартин Штранцль Защ
    18  Хуан Аранго ПЗ
    6  Кристоф Крамер ПЗ
    6  Ховард Нордтвейт ПЗ
    7  Патрик Херрманн ПЗ
    10  Макс Крузе Нап
    11  Раффаэл Нап
     Люсьен Фавр тренер
    Травмированные
    28  Йоэл Меро Защ
    3  Филип Дамс Защ
    25  Амин Юнес ПЗ
    Дисквалифицированные
    34  Гранит Джака ПЗ
    первый тайм второй тайм
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