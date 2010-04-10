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    Футбол Байер – Бавария

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    Байер

    Леверкузен
    Текущая форма

    59 Видаль

    Бавария

    Мюнхен
    Текущая форма

    51 Роббен (Рибери) (пенальти)

    1 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига

    10 апреля 2010, 20:30

    Главный судья Кнут Кирхер

    Помощники судьи Фолькер Вецель, Даниэль Зиберт

    Запасной судья Штефан Траутманн

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