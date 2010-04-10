10 апреля 2010, 20:30
Главный судья Кнут Кирхер
Помощники судьи Фолькер Вецель, Даниэль Зиберт
Запасной судья Штефан Траутманн
|Байер
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|51
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|40
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Бавария
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|83
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|57
|0
|0
|
|80
|0
|0
|
|8
|0
|0
|
|11
|0
|0
|
|34
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|03.04.2010
|Айнтрахт Ф
|3 : 2
|Байер
|27.03.2010
|Байер
|0 : 2
|Шальке-04
|20.03.2010
|Боруссия Д
|3 : 0
|Байер
|07.04.2010
|Манчестер Юнайтед
|3 : 2
|Бавария
|03.04.2010
|Шальке-04
|1 : 2
|Бавария
|30.03.2010
|Бавария
|2 : 1
|Манчестер Юнайтед
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