24 января 2010, 17:30
Главный судья Гюнтер Перль
Помощники судьи Георг Шальк, J. Maier
Запасной судья Маттиас Анклам
|Вольфсбург
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|78
|0
|0
|
|84
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|7
|0
|0
|
|13
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|
|Кельн
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|77
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|87
|1
|1
|
|90
|1
|1
|
|1
|0
|0
|
|14
|0
|0
|
|4
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|16.01.2010
|Штутгарт
|3 : 1
|Вольфсбург
|19.12.2009
|Айнтрахт Ф
|2 : 2
|Вольфсбург
|13.12.2009
|Вольфсбург
|1 : 3
|Боруссия Д
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