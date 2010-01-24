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    Футбол Вольфсбург – Кельн

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    Вольфсбург

    Вольфсбург
    Текущая форма

    22 Гентнер

    59 Кошта

    Кельн

    Кельн
    Текущая форма

    7 Пеццони (Шихи)

    57 Фрайс

    74 Шихи (Фрайс)

    2 : 3
    завершен

    Германия. Бундеслига

    24 января 2010, 17:30

    Главный судья Гюнтер Перль

    Помощники судьи Георг Шальк, J. Maier

    Запасной судья Маттиас Анклам

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