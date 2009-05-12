12 мая 2009, 22:00
Главный судья Торстен Кинхефер
|Бавария
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|70
|0
|0
|
|86
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|86
|1
|0
|
|90
|1
|1
|
|5
|0
|0
|
|21
|0
|0
|
|5
|0
|0
|Запасные
|
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|
|Байер
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|70
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|1
|0
|0
|
|21
|0
|0
|Запасные
|
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|09.05.2009
|Энерги
|1 : 3
|Бавария
|02.05.2009
|Бавария
|2 : 1
|Боруссия М
|25.04.2009
|Бавария
|0 : 1
|Шальке-04
16:10 Ули Хенесс: «Приход ван Гала в «Баварию» находится под угрозой»|8
20:52 Чемпионат Германии. 31-й тур. «Вердер» победил «Гамбург», «Бавария» – «Энерги», «Штутгарт» разгромил «Вольфсбург» и другие результаты|164
14:28 Ули Хенесс: «Если не получится устроить трансфер Диего, приобретем Глеба»|22
23:10 Юпп Хайнкес: «Должны были выигрывать у «Энерги» со счетом 6:1»|2
14:43 Algemeen Dagblad: Ван Гал согласовал с «Баварией» условия контракта|18
12:34 Участие Рибери в матче с «Энерги» находится под вопросом |2
23:11 Начало матча «Байер» – «Арминия» было отложено на полчаса из-за пожара в метро|12
17:54 Ули Хенесс: «Ван Гал хочет расторгнуть контракт с «АЗ Алкмар»|9
21:27 Ули Хенесс: «За 70 миллионов евро мы Рибери не отпустим»|60
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