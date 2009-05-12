android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Бавария – Байер

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Бавария

    Мюнхен
    Текущая форма

    47 Тони (Подольски)

    58 Рибери

    71 Подольски (Швайнштайгер)

    Байер

    Леверкузен
    Текущая форма
    3 : 0
    завершен

    Германия. Бундеслига

    12 мая 2009, 22:00

    Главный судья Торстен Кинхефер

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

     
     
    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    12 мая 2009

    14:03 Карл-Хайнц Румменигге: «Рассчитываем на ван Гала»|0

    11 мая 2009

    16:10 Ули Хенесс: «Приход ван Гала в «Баварию» находится под угрозой»|8

    10 мая 2009

    20:52 Чемпионат Германии. 31-й тур. «Вердер» победил «Гамбург», «Бавария» – «Энерги», «Штутгарт» разгромил «Вольфсбург» и другие результаты|164

    14:28 Ули Хенесс: «Если не получится устроить трансфер Диего, приобретем Глеба»|22

    9 мая 2009

    23:10 Юпп Хайнкес: «Должны были выигрывать у «Энерги» со счетом 6:1»|2

    14:43 Algemeen Dagblad: Ван Гал согласовал с «Баварией» условия контракта|18

    12:34 Участие Рибери в матче с «Энерги» находится под вопросом |2

    8 мая 2009

    23:11 Начало матча «Байер» – «Арминия» было отложено на полчаса из-за пожара в метро|12

    17:54 Ули Хенесс: «Ван Гал хочет расторгнуть контракт с «АЗ Алкмар»|9

    7 мая 2009

    21:27 Ули Хенесс: «За 70 миллионов евро мы Рибери не отпустим»|60



    Лучшие материалы