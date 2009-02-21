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    Футбол Энерги – Вердер

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    Энерги

    Котбус
    Текущая форма

    51 Илиев

    90 Рангелов (Рост)

    Вердер

    Бремен
    Текущая форма

    46 Алмейда (Фритц)

    2 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига

    21 февраля 2009, 17:30

    Главный судья Марк Зееманн

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    Новости команд

    20 февраля 2009

    23:42 Писарро не включен в заявку на матч против «Энерги»|2

    19:51 Болельщики «Энерги» расчистят стадион от снега в обмен на бесплатные билеты|8

    00:54 Кубок УЕФА. 1/16 финала. Первые матчи. «Шахтер» выиграл у «Тоттенхэма», «Копенгаген» сыграл вничью с «Манчестер Сити», «Фиорентина» уступила «Аяксу» и другие матчи|774

    19 февраля 2009

    13:04 Диего: «Если мы забиваем лишь один мяч, то не имеем права допускать столько ошибок»|0

    12:01 Клаус Аллофс: «В матчах такого уровня одной хорошей игры недостаточно»|1

    11:36 Карло Анчелотти: «Ответного матча на «Сан-Сиро» я жду с оптимизмом»|7

    18 февраля 2009

    19:12 Диего: «За мной следят «Ювентус», «Реал» и «Манчестер Сити»|11

    13:47 Роналдиньо может пропустить игру с «Вердером»|5

    17 февраля 2009

    23:37 Диего: «Было бы хорошо, если бы Кака не смог сыграть в матче с «Вердером»|7

    17:24 Карло Анчелотти: «Если мы позволим «Вердеру» контролировать ход игры, нам придется непросто»|1



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