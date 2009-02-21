21 февраля 2009, 17:30
Главный судья Марк Зееманн
|Энерги
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|81
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|77
|1
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|14
|0
|0
|
|10
|0
|0
|
|1
|0
|0
|Запасные
|
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|Вердер
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|67
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|71
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|24
|0
|0
|
|20
|0
|0
|Запасные
|
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|15.02.2009
|Боруссия Д
|1 : 1
|Энерги
|08.02.2009
|Энерги
|3 : 1
|Ганновер 96
|31.01.2009
|Хоффенхайм-1899
|2 : 0
|Энерги
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