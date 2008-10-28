28 октября 2008, 22:00
Главный судья Херберт Фандель
|Карлсруэ
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|56
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|59
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|71
|0
|0
|
|77
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|32
|0
|0
|
|14
|0
|0
|
|20
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Шальке-04
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|69
|1
|0
|
|74
|0
|1
|
|80
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|1
|
|11
|0
|0
|
|17
|0
|0
|
|22
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|25.10.2008
|Боруссия М
|1 : 0
|Карлсруэ
|22.10.2008
|Айнтрахт Ф
|2 : 1
|Карлсруэ
|18.10.2008
|Карлсруэ
|0 : 1
|Бавария
20:56 Чемпионат Германии. 9-й тур. «Хоффенхайм» разгромил «Гамбург», «Бавария» победила «Вольфсбург» и другие матчи|96
01:12 Кубок УЕФА. 1-й тур. Группы A-G. «Шальке» обыграл ПСЖ, «Удинезе» победил «Тоттенхэм», «Херенвен» уступил «Милану» и другие матчи|316
22:25 Чемпионат Германии. Перенесенный матч. 4-й тур. «Айнтрахт» обыграл «Карлсруэ»|6
20:49 Чемпионат Германии. 8-й тур. «Гамбург» и «Шальке-04» разошлись миром, «Вердер» и «Боруссия» Дортмунд сыграли вничью и другие результаты|97
11:06 Ули Хенесс: «Мы хотим наконец-то покинуть середину таблицы»|3
10:54 Тони может пропустить игру с «Фиорентиной»|0
03:45 Юрген Клинсманн: «Для нас это была очень важная победа»|0
18:45 Кевин Кураньи: «Сам не ожидал от себя такого поведения»|22
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