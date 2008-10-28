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    Футбол Карлсруэ – Шальке-04

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Карлсруэ

    Карлсруэ
    Текущая форма
    Шальке-04

    Гельзенкирхен
    Текущая форма

    14 Бордон (Кураньи)

    19 Кураньи (Энгелар)

    67 Фарфан (Халил Алтынтоп)

    0 : 3
    завершен

    Германия. Бундеслига

    28 октября 2008, 22:00

    Главный судья Херберт Фандель

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