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    Футбол Ганновер 96 – Нюрнберг

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Ганновер 96

    Ганновер
    Текущая форма

    29 Бруггинк

    65 Хусти

    Нюрнберг

    Нюрнберг
    Текущая форма

    52 Мисимович

    2 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига

    1 марта 2008, 17:30

    Главный судья Михаэль Кемптер

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