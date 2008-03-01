1 марта 2008, 17:30
Главный судья Михаэль Кемптер
|Ганновер 96
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|70
|1
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|65
|0
|0
|
|78
|0
|0
|
|21
|0
|0
|
|13
|0
|0
|
|26
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Нюрнберг
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|86
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|5
|0
|0
|
|45
|1
|0
|
|45
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|22.02.2008
|Бохум
|2 : 1
|Ганновер 96
|17.02.2008
|Ганновер 96
|0 : 3
|Бавария
|09.02.2008
|Ганновер 96
|2 : 2
|Карлсруэ
14:45 Андреас Вольф: «Я в российский клуб в ближайшие годы вряд ли перейду»|24
14:34 Андрей Вольф: «Не хочу, чтобы сын играл за российскую сборную»|30
20:51 Чемпионат Германии. 21-й тур. «Бавария» сыграла вничью с «Гамбургом», «Байер» победил «Шальке-04» и другие результаты|52
02:20 Кубок УЕФА. 1/16 финала. Ответные матчи. «Зенит» и «Марсель» вышли в 1/8 финала и другие результаты|2458
02:09 Андреас Вольф: «Никто из сборной России мне не звонил»|16
23:15 Андреас Вольф: «Мне приятно внимание знаменитого тренера Хиддинка»|11
20:57 Чемпионат Германии. 20-й тур. «Бавария» выиграла у «Ганновера», «Нюрнберг» проиграл «Вердеру» и другие результаты|85
15:29 Томас фон Хезен: «Саенко получил очень глупое удаление»|1
15:18 Томас Шааф: «Удаление Саенко стало ключевым моментом матча»|1
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .