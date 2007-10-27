27 октября 2007, 17:30
Главный судья Вольфганг Штарк
|Герта
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|62
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|1
|0
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|29
|0
|0
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|1
|0
|0
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|1
|0
|0
|Запасные
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|Бохум
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|60
|0
|0
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|64
|0
|0
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|74
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|17
|0
|0
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|27
|0
|0
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|31
|0
|0
|Запасные
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20:52 Чемпионат Германии. 10-й тур. Хет-трик Олича принес победу «Гамбургу», «Бавария» обыграла «Бохум» и другие матчи|30
20:53 Чемпионат Германии. 9-й тур. «Бавария» разгромила «Нюрнберг», «Шальке-04» проиграл «Карлсруэ», «Вердер» переиграл «Дуйсбург» и другие матчи|54
18:13 Игроки дортмундской «Боруссии» временно прекратили общение с прессой|4
20:54 Чемпионат Германии. 8-й тур. Выход Булыкина не спас «Байер» от домашнего поражения, «Вердер» забил восемь голов «Арминии» и другие матчи|65
00:00 Чемпионат Германии. 7-й тур. Хет-трик Клозе довершает разгром «Энерги» в Мюнхене, «Байер» без Булыкина выигрывает в гостях у «Нюрнберга» без Саенко и другие матчи|96
20:52 Чемпионат Германии. 6-й тур. «Бавария» разгромила «Карлсруэ», а «Байер» – «Ганновер» и другие матчи|75
20:53 Чемпионат Германии. 5-й тур. «Бавария» сыграла вничью с «Шальке-04» и другие результаты|101
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