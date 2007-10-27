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    Футбол Герта – Бохум

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Герта

    Берлин
    Текущая форма

    26 Мальтриц (автогол)

    35 Пантелич

    Бохум

    Бохум
    Текущая форма
    2 : 0
    завершен

    Германия. Бундеслига

    27 октября 2007, 17:30

    Главный судья Вольфганг Штарк

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