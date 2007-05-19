30 Санта Крус
33 Шолль
38 ван Боммел
63 Карими
74 Писарро
19 мая 2007, 17:30
Главный судья Бабак Рафати
|Бавария
|Мин
|Г
|П
|
|52
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|57
|1
|0
|
|88
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|3
|0
|0
|
|39
|0
|0
|
|34
|1
|0
|Запасные
|
|
|Майнц
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|55
|0
|0
|
|71
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|55
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|36
|0
|0
|
|20
|0
|0
|
|36
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|12.05.2007
|Энерги
|0 : 3
|Бавария
|05.05.2007
|Боруссия М
|1 : 1
|Бавария
|28.04.2007
|Бавария
|1 : 2
|Гамбург
|12.05.2007
|Майнц
|3 : 0
|Боруссия М
|05.05.2007
|Штутгарт
|2 : 0
|Майнц
|28.04.2007
|Майнц
|1 : 2
|Ганновер 96
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