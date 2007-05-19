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    Футбол Бавария – Майнц

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Бавария

    Мюнхен
    Текущая форма

    30 Санта Крус

    33 Шолль

    38 ван Боммел

    63 Карими

    74 Писарро

    Майнц

    Майнц
    Текущая форма

    55 Амри

    76 Фойльнер

    5 : 2
    завершен

    Германия. Бундеслига

    19 мая 2007, 17:30

    Главный судья Бабак Рафати

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