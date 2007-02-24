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    Футбол Бавария – Вольфсбург

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    Бавария

    Мюнхен
    Текущая форма

    26 Подольски (пенальти)

    55 ван Боммел

    Вольфсбург

    Вольфсбург
    Текущая форма

    79 Макиади

    2 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига

    24 февраля 2007, 17:30

    Главный судья Торстен Кинхефер

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