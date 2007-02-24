26 Подольски (пенальти)
55 ван Боммел
79 Макиади
24 февраля 2007, 17:30
Главный судья Торстен Кинхефер
|Бавария
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|73
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|73
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|1
|0
|0
|
|18
|0
|0
|
|18
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Вольфсбург
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|72
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|76
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|19
|0
|0
|
|15
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|20.02.2007
|Реал Мадрид
|3 : 2
|Бавария
|17.02.2007
|Алеманния
|1 : 0
|Бавария
|11.02.2007
|Бавария
|1 : 0
|Арминия
|17.02.2007
|Вольфсбург
|2 : 2
|Шальке-04
|09.02.2007
|Ганновер 96
|2 : 2
|Вольфсбург
|03.02.2007
|Вольфсбург
|3 : 2
|Байер
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