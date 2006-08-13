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    Футбол Ганновер 96 – Вердер

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Ганновер 96

    Ганновер
    Текущая форма

    40 Штайнер

    67 Хашемян

    Вердер

    Бремен
    Текущая форма

    20 Диего

    79 Алмейда

    85 Клозе

    90 Йенсен

    2 : 4
    завершен

    Германия. Бундеслига

    13 августа 2006, 19:00

    Главный судья F. Wack

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