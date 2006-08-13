13 августа 2006, 19:00
Главный судья F. Wack
|Ганновер 96
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|68
|0
|0
|
|87
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|76
|1
|0
|
|90
|1
|0
|
|4
|0
|0
|
|15
|0
|0
|
|23
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Вердер
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|59
|0
|0
|
|71
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|76
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|20
|0
|0
|
|32
|1
|0
|
|15
|1
|0
|Запасные
|
|
|
|
|13.05.2006
|Ганновер 96
|2 : 2
|Байер
|06.05.2006
|Боруссия М
|2 : 2
|Ганновер 96
|02.05.2006
|Ганновер 96
|1 : 2
|Боруссия Д
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