26 ноября 2005, 17:30
Главный судья Вольфганг Штарк
|Байер
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|57
|0
|0
|
|85
|0
|0
|
|85
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|6
|0
|0
|
|34
|0
|0
|
|6
|0
|0
|Запасные
|
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|Гамбург
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|85
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|64
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|6
|0
|0
|
|27
|0
|0
|Запасные
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|19.11.2005
|Боруссия М
|1 : 1
|Байер
|05.11.2005
|Байер
|2 : 1
|Боруссия Д
|29.10.2005
|Кайзерслаутерн
|2 : 2
|Байер
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