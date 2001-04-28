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    Футбол Герта – Айнтрахт Ф

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    Герта

    Берлин
    Текущая форма
    Айнтрахт Ф

    Франкфурт-на-Майне
    Текущая форма
    3 : 0
    завершен

    Германия. Бундеслига

    28 апреля 2001

    Превью Онлайн ВидеоПрогнозы

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