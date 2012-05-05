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    Sports.ru

    Футбол Ганновер 96 – Кайзерслаутерн

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Ганновер 96

    Ганновер
    Текущая форма

    38 Бугера (Я Конан) (автогол)

    71 Я Конан (Штиндль)

    Кайзерслаутерн

    Текущая форма

    7 де Вит (Кирх)

    2 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 34-й тур

    5 мая 2012, 17:30

    Главный судья Феликс Брих

    Помощники судьи Марк Борш, Марко Ахмюллер

    Запасной судья Роберт Кампка

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Ганновер 96

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Рон-Роберт Цилер Вр
    19  Кристиан Шульц Защ
    3  Карим Агги Защ
    4  Эмануэль Погатец Защ
    6  Стивен Черандоло Защ
    10  Ларс Штиндль ПЗ
    30  Дидье Я Конан ПЗ
    34   Константин Рауш ПЗ
    7  Сержиу Пинту ПЗ
    8  Мануэль Шмидебах ПЗ
    13  Ян Шлаудрафф Нап
     Мирко Сломка тренер
    Травмированные
    30  Самюэль Радлингер Вр
    24  Кристиан Пандер Защ
    27   Эрдал Акдари Защ
    26   Дениз Айчичек ПЗ
    31  Яннис Плэшке ПЗ
    39  Мам Диуф Нап

    Кайзерслаутерн

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Тобиас Зиппель Вр
    17  Александр Бугера Защ
    23  Флориан Дик Защ
    25   Антар Яхья Защ
    6  Матиас Абель Защ
    10  Олджай Шахан ПЗ
    21  Пьер де Вит ПЗ
    28  Константинос Фортунис ПЗ
    4  Ариэль Борысюк ПЗ
    8  Кристиан Тифферт ПЗ
    37   Эндрю Вутен Нап
     Красимир Балаков тренер
    Травмированные
    27  Марко Кналлер Вр
    2  Ян Шимунек Защ
    20  Родней Защ
    24  Лукас Роша да Силва Защ
    22  Николай Йоргенсен 1991 Нап
    26  Штефен Целльнер Нап
    30  Дорже Кумаа Нап
    первый тайм второй тайм
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