Германия. Бундеслига. 34-й тур
5 мая 2012, 17:30
Главный судья Феликс Брих
Помощники судьи Марк Борш, Марко Ахмюллер
Запасной судья Роберт Кампка
|Ганновер 96
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|84
|0
|0
|
|90
|1
|1
|
|90
|0
|0
|
|68
|0
|0
|
|76
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|7
|0
|0
|
|15
|0
|0
|
|23
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Кайзерслаутерн
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|77
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|1
|0
|
|58
|0
|0
|
|68
|0
|0
|
|14
|0
|0
|
|33
|0
|0
|
|23
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Рон-Роберт Цилер
|Вр
|19
|Кристиан Шульц
|Защ
|3
|Карим Агги
|Защ
|4
|Эмануэль Погатец
|Защ
|6
|Стивен Черандоло
|Защ
|10
|Ларс Штиндль
|ПЗ
|30
|Дидье Я Конан
|ПЗ
|34
|Константин Рауш
|ПЗ
|7
|Сержиу Пинту
|ПЗ
|8
|Мануэль Шмидебах
|ПЗ
|13
|Ян Шлаудрафф
|Нап
|Мирко Сломка
|тренер
|Травмированные
|30
|Самюэль Радлингер
|Вр
|24
|Кристиан Пандер
|Защ
|27
|Эрдал Акдари
|Защ
|26
|Дениз Айчичек
|ПЗ
|31
|Яннис Плэшке
|ПЗ
|39
|Мам Диуф
|Нап
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Тобиас Зиппель
|Вр
|17
|Александр Бугера
|Защ
|23
|Флориан Дик
|Защ
|25
|Антар Яхья
|Защ
|6
|Матиас Абель
|Защ
|10
|Олджай Шахан
|ПЗ
|21
|Пьер де Вит
|ПЗ
|28
|Константинос Фортунис
|ПЗ
|4
|Ариэль Борысюк
|ПЗ
|8
|Кристиан Тифферт
|ПЗ
|37
|Эндрю Вутен
|Нап
|Красимир Балаков
|тренер
|Травмированные
|27
|Марко Кналлер
|Вр
|2
|Ян Шимунек
|Защ
|20
|Родней
|Защ
|24
|Лукас Роша да Силва
|Защ
|22
|Николай Йоргенсен 1991
|Нап
|26
|Штефен Целльнер
|Нап
|30
|Дорже Кумаа
|Нап
|28.04.2012
|Байер
|1 : 0
|Ганновер 96
|22.04.2012
|Ганновер 96
|0 : 0
|Фрайбург
|14.04.2012
|Гамбург
|1 : 0
|Ганновер 96
|28.04.2012
|Кайзерслаутерн
|2 : 5
|Боруссия Д
|21.04.2012
|Герта
|1 : 2
|Кайзерслаутерн
|14.04.2012
|Кайзерслаутерн
|0 : 2
|Нюрнберг
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