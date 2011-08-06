6 августа 2011, 17:30
РейнЭнергиШтадион (47000 зрителей, вместимость - 50374)
Главный судья Мануэль Грефе
Помощники судьи Маркус Хакер, Бастиан Данкерт
Запасной судья Кай Фосс
|Кельн
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|83
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|79
|0
|0
|
|88
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|3
|0
|0
|
|8
|0
|0
|
|45
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Вольфсбург
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|81
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|75
|0
|0
|
|84
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|2
|0
|
|7
|0
|0
|
|10
|0
|0
|
|16
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Михаэль Рензинг
|Вр
|2
|Мишо Бречко
|Защ
|21
|Педро Жеромел
|Защ
|3
|Юсеф Мохамад
|Защ
|4
|Кристиан Айхнер
|Защ
|13
|Мартин Ланиг
|ПЗ
|19
|Мато Яяло
|ПЗ
|5
|Саша Ритер
|ПЗ
|10
|Лукас Подольски
|Нап
|11
|Миливойе Новакович
|Нап
|20
|Адиль Шихи
|Нап
|Столе Сольбаккен
|тренер
|Травмированные
|8
|Петит
|ПЗ
|14
|Александру Ионицэ
|Нап
|7
|Себастьян Фрайс
|Нап
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Диего Бенальо
|Вр
|15
|Кристиан Треш
|Защ
|2
|Патрик Окс
|Защ
|23
|Марко Русс
|Защ
|4
|Марсель Шефер
|Защ
|44
|Симон Кьер
|Защ
|11
|Хасан Салихамиджич
|ПЗ
|13
|Макото Хасебе
|ПЗ
|7
|Жосуэ
|ПЗ
|18
|Марио Манджукич
|Нап
|36
|Срджан Лакич
|Нап
|Феликс Магат
|тренер
|Травмированные
|3
|Арне Фридрих
|Защ
|38
|Томас Каленберг
|ПЗ
|29.07.2011
|РБ Лейпциг
|3 : 2
|Вольфсбург
|24.07.2011
|Вольфсбург
|2 : 2
|Вильярреал
|03.07.2011
|Вольфсбург
|5 : 1
|Гамбург
21:51 Лукас Подольски: «Не собираюсь уходить из «Кельна»|13
08:49 Павел Погребняк: «У Кристиана Треша два сердца. У меня – не меньше»|10
00:21 Кубок Германии. 1/32 финала. «Бавария» разгромила «Айнтрахт» из Брауншвейга и другие результаты|116
18:51 Феликс Магат: «В нынешнем виде «Вольфсбург» не сможет хорошо стартовать в бундеслиге»|7
11:42 Столе Сольбаккен: «Пока не говорил с Подольски о возможности его ухода из «Кельна»|10
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .