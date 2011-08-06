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    Sports.ru

    Футбол Кельн – Вольфсбург

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Кельн

    Кельн
    Текущая форма
    Вольфсбург

    Вольфсбург
    Текущая форма

    17 Хельмес

    85 Шефер

    90 Хельмес (Манджукич)

    0 : 3
    завершен

    Германия. Бундеслига. 1-й тур

    6 августа 2011, 17:30

    (47000 зрителей, вместимость - 50374)

    Главный судья Мануэль Грефе

    Помощники судьи Маркус Хакер, Бастиан Данкерт

    Запасной судья Кай Фосс

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Кельн

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Михаэль Рензинг Вр
    2  Мишо Бречко Защ
    21  Педро Жеромел Защ
    3  Юсеф Мохамад Защ
    4  Кристиан Айхнер Защ
    13  Мартин Ланиг ПЗ
    19   Мато Яяло ПЗ
    5  Саша Ритер ПЗ
    10  Лукас Подольски Нап
    11  Миливойе Новакович Нап
    20   Адиль Шихи Нап
     Столе Сольбаккен тренер
    Травмированные
    8  Петит ПЗ
    14  Александру Ионицэ Нап
    7  Себастьян Фрайс Нап

    Вольфсбург

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Диего Бенальо Вр
    15  Кристиан Треш Защ
    2  Патрик Окс Защ
    23  Марко Русс Защ
    4  Марсель Шефер Защ
    44  Симон Кьер Защ
    11  Хасан Салихамиджич ПЗ
    13  Макото Хасебе ПЗ
    7  Жосуэ ПЗ
    18  Марио Манджукич Нап
    36  Срджан Лакич Нап
     Феликс Магат тренер
    Травмированные
    3  Арне Фридрих Защ
    38  Томас Каленберг ПЗ
    первый тайм второй тайм
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