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    Sports.ru

    Футбол Шальке-04 – Нюрнберг

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Шальке-04

    Гельзенкирхен
    Текущая форма

    52 Рауль

    Нюрнберг

    Нюрнберг
    Текущая форма

    37 Хегелер

    1 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 24 тур

    26 февраля 2011, 17:30

    Главный судья Марко Фриц

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Шальке-04

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Мануэль Нойер Вр
    21  Кристоф Метцельдер Защ
    22  Ацуто Утида Защ
    4  Бенедикт Хеведес Защ
     Лукас Шмитц ПЗ
    17  Джефферсон Фарфан ПЗ
    18  Хосе Мануэль Хурадо ПЗ
    24  Пер Клюге ПЗ
    40  Энтони Аннан ПЗ
    25  Клас-Ян Хунтелар Нап
    7  Рауль Нап
     Феликс Магат тренер
    Травмированные
     Данило Авелар Защ
    14  Кирьякос Пападопулос Защ
    2  Тим Хоогланд Защ
    24  Кристиан Пандер Защ
    28  Кристоф Моритц ПЗ
    30  Леван Кения ПЗ
     Ангелос Харистеас Нап

    Нюрнберг

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Рафаэль Шефер Вр
    13  Йенс Хегелер Защ
    25  Хавьер Пинола Защ
    26  Тимоти Чендлер Защ
    38  Филипп Волльшайд Защ
    5  Андреас Вольф Защ
    16  Юри Юдт ПЗ
    2  Тимми Симонс ПЗ
    37   Мехмет Экиджи ПЗ
    8  Кристиан Айглер ПЗ
    29  Рубин Окоти Нап
    Травмированные
    22  Илкай Гюндоган ПЗ
     Юлиан Шибер Нап
    10   Альберт Буняку Нап
    Дисквалифицированные
     Алмог Коэн ПЗ
    первый тайм второй тайм
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