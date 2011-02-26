26 февраля 2011, 17:30
Главный судья Марко Фриц
|Шальке-04
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|68
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|81
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|55
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|10
|0
|0
|
|23
|0
|0
|
|36
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Нюрнберг
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|81
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|32
|0
|0
|
|67
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|10
|0
|0
|
|24
|0
|0
|
|59
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Мануэль Нойер
|Вр
|21
|Кристоф Метцельдер
|Защ
|22
|Ацуто Утида
|Защ
|4
|Бенедикт Хеведес
|Защ
|Лукас Шмитц
|ПЗ
|17
|Джефферсон Фарфан
|ПЗ
|18
|Хосе Мануэль Хурадо
|ПЗ
|24
|Пер Клюге
|ПЗ
|40
|Энтони Аннан
|ПЗ
|25
|Клас-Ян Хунтелар
|Нап
|7
|Рауль
|Нап
|Феликс Магат
|тренер
|Травмированные
|Данило Авелар
|Защ
|14
|Кирьякос Пападопулос
|Защ
|2
|Тим Хоогланд
|Защ
|24
|Кристиан Пандер
|Защ
|28
|Кристоф Моритц
|ПЗ
|30
|Леван Кения
|ПЗ
|Ангелос Харистеас
|Нап
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Рафаэль Шефер
|Вр
|13
|Йенс Хегелер
|Защ
|25
|Хавьер Пинола
|Защ
|26
|Тимоти Чендлер
|Защ
|38
|Филипп Волльшайд
|Защ
|5
|Андреас Вольф
|Защ
|16
|Юри Юдт
|ПЗ
|2
|Тимми Симонс
|ПЗ
|37
|Мехмет Экиджи
|ПЗ
|8
|Кристиан Айглер
|ПЗ
|29
|Рубин Окоти
|Нап
|Травмированные
|22
|Илкай Гюндоган
|ПЗ
|Юлиан Шибер
|Нап
|10
|Альберт Буняку
|Нап
|Дисквалифицированные
|Алмог Коэн
|ПЗ
|20.02.2011
|Боруссия М
|2 : 1
|Шальке-04
|15.02.2011
|Валенсия
|1 : 1
|Шальке-04
|12.02.2011
|Шальке-04
|1 : 0
|Фрайбург
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