android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Бавария – Айнтрахт Ф

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Бавария

    Мюнхен
    Текущая форма

    29 Тимощук (Мюллер)

    59 Мюллер

    61 Гомес

    88 Тимощук (Рибери)

    Айнтрахт Ф

    Франкфурт-на-Майне
    Текущая форма

    33 Гекас

    4 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 14 тур

    27 ноября 2010, 17:30

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Бавария

    Состав команды по версии Sports.ru
    22  Ханс-Йорг Бутт Вр
    21  Филипп Лам Защ
    5  Даниэль ван Бейтен Защ
    6  Мартин Демичелис Защ
    16  Андреас Оттль ПЗ
    23  Даниэль Праньич ПЗ
    31  Бастиан Швайнштайгер ПЗ
    39  Тони Кроос ПЗ
    44  Анатолий Тимощук ПЗ
    25  Томас Мюллер Нап
    33  Марио Гомес Нап
     Луи ван Гал тренер
    Травмированные
    10  Арьен Роббен ПЗ
    11  Ивица Олич Нап
    18  Мирослав Клозе Нап

    Айнтрахт Ф

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Ока Николов Вр
    2  Патрик Окс Защ
    23  Марко Русс Защ
    24  Себастьян Юнг Защ
    5  Александар Васоски Защ
    13  Рикардо Кларк ПЗ
    27  Пирмин Швеглер ПЗ
    7  Бенджамин Келер ПЗ
    14  Александр Майер Нап
    19  Халил Алтынтоп Нап
    9  Теофанис Гекас Нап
     Михаэль Скиббе тренер
    Травмированные
    29  Крис Майкон Защ
    36  Марсель Титш-Риверо ПЗ
    8  Златан Байрамович ПЗ
    Дисквалифицированные
     Георгиос Цавелас Защ
    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    26 ноября 2010

    22:42 Руководство «Баварии» не собирается увольнять ван Гала|11

    21:22 Рейтинг IIFHS: «Барселона» возглавляет список лучших команд десятилетия|84

    13:08 Хамит Алтынтоп может пропустить матч с «Айнтрахтом»|1

    25 ноября 2010

    21:47 Анатолий Тимощук: «В памяти остался каждый момент, приближавший нас к чемпионству в 2007 году»|11

    14:44 Ван Боммел восстановился после травмы|13

    00:56 12 команд обеспечили себе участие 1/8 финала Лиги чемпионов|20

    00:53 Лига чемпионов. Группы А, В, С, Е, G, H. «Интер» победил «Твенте», «Манчестер Юнайтед» одолел «Рейнджерс» и другие результаты|892

    24 ноября 2010

    15:41 Клаудио Раньери: «Во втором тайме «Рома» сумела показать свой футбол, играя в хорошем темпе»|11

    10:39 Луи ван Гал: «Бавария» снова подарила победу сопернику»|28

    01:35 Гомес забил 10 мячей в последних шести матчах за «Баварию»|9



    Лучшие материалы