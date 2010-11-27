33 Гекас
27 ноября 2010, 17:30
|Бавария
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|65
|0
|0
|
|90
|2
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|1
|0
|
|90
|1
|1
|
|45
|0
|0
|
|26
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|
|Айнтрахт Ф
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|62
|0
|0
|
|87
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|82
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|9
|0
|0
|
|4
|0
|0
|
|29
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|22
|Ханс-Йорг Бутт
|Вр
|21
|Филипп Лам
|Защ
|5
|Даниэль ван Бейтен
|Защ
|6
|Мартин Демичелис
|Защ
|16
|Андреас Оттль
|ПЗ
|23
|Даниэль Праньич
|ПЗ
|31
|Бастиан Швайнштайгер
|ПЗ
|39
|Тони Кроос
|ПЗ
|44
|Анатолий Тимощук
|ПЗ
|25
|Томас Мюллер
|Нап
|33
|Марио Гомес
|Нап
|Луи ван Гал
|тренер
|Травмированные
|10
|Арьен Роббен
|ПЗ
|11
|Ивица Олич
|Нап
|18
|Мирослав Клозе
|Нап
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Ока Николов
|Вр
|2
|Патрик Окс
|Защ
|23
|Марко Русс
|Защ
|24
|Себастьян Юнг
|Защ
|5
|Александар Васоски
|Защ
|13
|Рикардо Кларк
|ПЗ
|27
|Пирмин Швеглер
|ПЗ
|7
|Бенджамин Келер
|ПЗ
|14
|Александр Майер
|Нап
|19
|Халил Алтынтоп
|Нап
|9
|Теофанис Гекас
|Нап
|Михаэль Скиббе
|тренер
|Травмированные
|29
|Крис Майкон
|Защ
|36
|Марсель Титш-Риверо
|ПЗ
|8
|Златан Байрамович
|ПЗ
|Дисквалифицированные
|Георгиос Цавелас
|Защ
|20.11.2010
|Айнтрахт Ф
|0 : 4
|Хоффенхайм-1899
|13.11.2010
|Вердер
|0 : 0
|Айнтрахт Ф
|06.11.2010
|Айнтрахт Ф
|3 : 1
|Вольфсбург
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