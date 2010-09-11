67 Кагава (Гросскройтц)
11 сентября 2010, 17:30
Главный судья Дениз Айтекин
|Боруссия Д
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|71
|0
|1
|
|76
|0
|0
|
|85
|0
|1
|
|90
|1
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|6
|0
|0
|
|15
|0
|0
|
|20
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Вольфсбург
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|53
|0
|0
|
|72
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|77
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|19
|0
|0
|
|38
|0
|0
|
|14
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Роман Вайденфеллер
|Вр
|15
|Матс Хуммельс
|Защ
|22
|Патрик Овомойела
|Защ
|29
|Марсель Шмельцер
|Защ
|4
|Невен Суботич
|Защ
|10
|Марио Гетце
|ПЗ
|19
|Кевин Гросскройц
|ПЗ
|23
|Синдзи Кагава
|ПЗ
|5
|Себастьян Кель
|ПЗ
|8
|Нури Шахин
|ПЗ
|18
|Лукас Барриос
|Нап
|Юрген Клопп
|тренер
|Травмированные
|17
|Деде
|Защ
|16
|Якуб Блашчиковски
|ПЗ
|10
|Мохамед Зидан
|Нап
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Диего Бенальо
|Вр
|4
|Марсель Шефер
|Защ
|43
|Андреа Бардзальи
|Защ
|44
|Симон Кьер
|Защ
|10
|Диего
|ПЗ
|13
|Макото Хасебе
|ПЗ
|15
|Карим Зиани
|ПЗ
|20
|Саша Ритер
|ПЗ
|7
|Жосуэ
|ПЗ
|18
|Марио Манджукич
|Нап
|9
|Эдин Джеко
|Нап
|Травмированные
|3
|Арне Фридрих
|Защ
|29.08.2010
|Штутгарт
|1 : 3
|Боруссия Д
|26.08.2010
|Карабах
|0 : 1
|Боруссия Д
|22.08.2010
|Боруссия Д
|0 : 2
|Байер
|28.08.2010
|Вольфсбург
|3 : 4
|Майнц
|20.08.2010
|Бавария
|2 : 1
|Вольфсбург
|15.08.2010
|Мюнстер
|1 : 2
|Вольфсбург
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