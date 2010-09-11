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    Sports.ru

    Футбол Боруссия Д – Вольфсбург

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Боруссия Д

    Дортмунд
    Текущая форма

    50 Шахин (Кель)

    67 Кагава (Гросскройтц)

    Вольфсбург

    Вольфсбург
    Текущая форма
    2 : 0
    завершен

    Германия. Бундеслига. 3 тур

    11 сентября 2010, 17:30

    Главный судья Дениз Айтекин

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Боруссия Д

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Роман Вайденфеллер Вр
    15  Матс Хуммельс Защ
    22  Патрик Овомойела Защ
    29  Марсель Шмельцер Защ
    4   Невен Суботич Защ
    10  Марио Гетце ПЗ
    19  Кевин Гросскройц ПЗ
    23  Синдзи Кагава ПЗ
    5  Себастьян Кель ПЗ
    8  Нури Шахин ПЗ
    18   Лукас Барриос Нап
     Юрген Клопп тренер
    Травмированные
    17  Деде Защ
    16  Якуб Блашчиковски ПЗ
    10  Мохамед Зидан Нап

    Вольфсбург

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Диего Бенальо Вр
    4  Марсель Шефер Защ
    43  Андреа Бардзальи Защ
    44  Симон Кьер Защ
    10  Диего ПЗ
    13  Макото Хасебе ПЗ
    15  Карим Зиани ПЗ
    20  Саша Ритер ПЗ
    7  Жосуэ ПЗ
    18  Марио Манджукич Нап
    9  Эдин Джеко Нап
    Травмированные
    3  Арне Фридрих Защ
    первый тайм второй тайм
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