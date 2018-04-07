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    Футбол Ганновер 96 – Вердер

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Ганновер 96

    Ганновер
    Текущая форма
    Вердер

    Бремен
    Текущая форма
    — : —
    не начался

    Германия. Бундеслига. 29 тур

    7 апреля 2018, 16:30

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