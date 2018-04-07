7 апреля 2018, 16:30
|10.03.2018
|Ганновер 96
|1 : 3
|Аугсбург
|03.03.2018
|Айнтрахт Ф
|1 : 0
|Ганновер 96
|24.02.2018
|Ганновер 96
|0 : 1
|Боруссия М
22:30 Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Штутгарту», «Бавария» в гостях разгромила «Фрайбург»|96
00:30 Чемпионат Германии. «Боруссия» Д и «Аугсбург» сыграли вничью|172
13:31 Суд Бремена обязал Немецкий футбольный союз платить за работу полиции на матчах повышенного риска «Вердера»|4
00:39 Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» уступил «Айнтрахту»|208
21:53 Чемпионат Германии. «Вердер» обыграл «Вольфсбург», «Штутгарт» был сильнее «Боруссии» М|195
00:42 Кубок Германии. 1/4 финала. «Шальке» обыграл «Вольфсбург», «Айнтрахт» разгромил «Майнц» |71
22:00 Чемпионат Германии. «Аугсбург» разгромил «Айнтрахт», «Гамбург» сыграл вничью с «Ганновером»|204
12:39 «Спартак» требует у «Вердера» 1,5 млн евро за Ташчи|57
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