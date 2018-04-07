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    Футбол Гамбург – Шальке-04

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    Гамбург

    Гамбург
    Текущая форма
    Шальке-04

    Гельзенкирхен
    Текущая форма
    — : —
    не начался

    Германия. Бундеслига. 29 тур

    7 апреля 2018, 16:30

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