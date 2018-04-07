7 апреля 2018, 16:30
18:15 Нойштедтер забил 3-й гол в сезоне, повторив свой лучший результат в карьере|11
09:49 Арьен Роббен: «Мы не можем просто сосредоточиться на Лиге чемпионов, хорошую форму нужно показывать и в бундеслиге»|15
22:50 Хайнкес о 6:0 с «Гамбургом»: «Для меня было важно, чтобы команда не успокоилась после трех быстрых голов»|17
19:35 Левандовски оформил хет-трик и стал 6-м игроком, забившим 100 голов за «Баварию» в бундеслиге|37
13:59 Президент и спортивный директор «Гамбурга» покинули клуб|19
22:30 Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Штутгарту», «Бавария» в гостях разгромила «Фрайбург»|96
15:02 «Балтика» – «Шальке». Матч перенесен на неопределенный срок из-за аномально холодной погоды|40
00:30 Чемпионат Германии. «Боруссия» Д и «Аугсбург» сыграли вничью|172
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