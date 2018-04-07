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    Футбол Боруссия М – Герта

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    Боруссия М

    Менхенгладбах
    Текущая форма
    Герта

    Берлин
    Текущая форма
    — : —
    не начался

    Германия. Бундеслига. 29 тур

    7 апреля 2018, 16:30

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