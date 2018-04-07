7 апреля 2018, 16:30
|10.03.2018
|Байер
|2 : 0
|Боруссия М
|02.03.2018
|Боруссия М
|2 : 2
|Вердер
|24.02.2018
|Ганновер 96
|0 : 1
|Боруссия М
22:30 Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Штутгарту», «Бавария» в гостях разгромила «Фрайбург»|96
00:30 Чемпионат Германии. «Боруссия» Д и «Аугсбург» сыграли вничью|172
16:36 Давид Алаба: «Герта» организованно оборонялась, «Бавария» не использовала моменты»|6
16:00 Коман получил травму голеностопа|8
00:59 Главный тренер «Герты»: «Очень довольны ничьей с «Баварией»|13
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