7 апреля 2018, 16:30
|10.03.2018
|Герта
|0 : 0
|Фрайбург
|04.03.2018
|Фрайбург
|0 : 4
|Бавария
|24.02.2018
|Хоффенхайм-1899
|1 : 1
|Фрайбург
|10.03.2018
|Хоффенхайм-1899
|3 : 0
|Вольфсбург
|03.03.2018
|Вольфсбург
|1 : 2
|Байер
|23.02.2018
|Майнц
|1 : 1
|Вольфсбург
22:30 Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Штутгарту», «Бавария» в гостях разгромила «Фрайбург»|96
10:05 Джеко – первый игрок, забивший по 50 голов в трех из топ-5 лиг Европы|61
15:40 «Бавария» контактировала с тренером «Фрайбурга» Штрайхом. Он может сменить Хайнкеса|40
00:30 Чемпионат Германии. «Боруссия» Д и «Аугсбург» сыграли вничью|172
14:35 Лаббадиа возглавил «Вольфсбург»|18
00:39 Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» уступил «Айнтрахту»|208
21:40 Главный тренер «Вольфсбурга» Шмидт подал в отставку|12
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