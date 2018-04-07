android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Фрайбург – Вольфсбург

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Фрайбург

    Фрайбург
    Текущая форма
    Вольфсбург

    Вольфсбург
    Текущая форма
    — : —
    не начался

    Германия. Бундеслига. 29 тур

    7 апреля 2018, 16:30

    Превью Онлайн ВидеоПрогнозы

    Видео


     
     
    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    12 марта

    18:00 Чемпионат Германии. «Вердер» принимает «Кельн»|188

    5 марта

    09:11 Хайнкес о разгроме «Фрайбурга»: «Бавария» провела один из лучших матчей в сезоне»|7

    4 марта

    22:30 Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Штутгарту», «Бавария» в гостях разгромила «Фрайбург»|96

    10:05 Джеко – первый игрок, забивший по 50 голов в трех из топ-5 лиг Европы|61

    3 марта

    15:40 «Бавария» контактировала с тренером «Фрайбурга» Штрайхом. Он может сменить Хайнкеса|40

    27 февраля

    00:30 Чемпионат Германии. «Боруссия» Д и «Аугсбург» сыграли вничью|172

    20 февраля

    14:35 Лаббадиа возглавил «Вольфсбург»|18

    00:39 Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» уступил «Айнтрахту»|208

    19 февраля

    21:40 Главный тренер «Вольфсбурга» Шмидт подал в отставку|12

    18 февраля

    11:12 Томас Мюллер: «У нас просто потрясающая команда»|26



    Лучшие материалы