7 апреля 2018, 16:30
|04.03.2018
|Кельн
|2 : 3
|Штутгарт
|25.02.2018
|РБ Лейпциг
|1 : 2
|Кельн
|17.02.2018
|Кельн
|1 : 1
|Ганновер 96
22:30 Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Штутгарту», «Бавария» в гостях разгромила «Фрайбург»|96
22:14 Константин Рауш: «Хочется, чтобы на первый домашний матч «Динамо» пришло как можно больше болельщиков»|51
00:30 Чемпионат Германии. «Боруссия» Д и «Аугсбург» сыграли вничью|172
00:39 Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» уступил «Айнтрахту»|208
21:53 Чемпионат Германии. «Вердер» обыграл «Вольфсбург», «Штутгарт» был сильнее «Боруссии» М|195
20:08 Батшуайи поучаствовал в четырех из пяти голов «Боруссии» Д после своего перехода|42
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