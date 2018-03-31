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    Футбол Ганновер 96 – РБ Лейпциг

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Ганновер 96

    Ганновер
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    РБ Лейпциг

    Лейпциг
    Текущая форма
    — : —
    не начался

    Германия. Бундеслига. 28 тур

    31 марта 2018, 16:30

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    Новости команд

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    11 марта

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    09:20 Александр Кокорин: «С такими командами, как «Лейпциг», всегда приятно играть»|18

    9 марта

    11:21 Кокорин о словах Манчини про 4 игроков на поле: «Это неправильно. Нас было 11 человек»|157

    11:05 Сергей Фурсенко: «1:2 – это даже лучше, чем было после «Селтика»|164

    04:27 Бранислав Иванович: «У нас нет времени, чтобы думать о том, есть кризис в «Зените» или нет»|11

    03:59 Кришито о поражении от «Лейпцига»: «Результат неплохой, но нам по силам играть лучше»|5

    03:45 Сергей Фурсенко: «Сначала «Зенит» играл прилично, но потом почему-то подсел»|25

    03:33 Ральф Хазенхюттль: «Теперь «Зениту» хватит победы 1:0, но я настроен оптимистично»|5



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