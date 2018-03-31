31 марта 2018, 16:30
|10.03.2018
|Ганновер 96
|1 : 3
|Аугсбург
|03.03.2018
|Айнтрахт Ф
|1 : 0
|Ганновер 96
|24.02.2018
|Ганновер 96
|0 : 1
|Боруссия М
|11.03.2018
|Штутгарт
|0 : 0
|РБ Лейпциг
|08.03.2018
|РБ Лейпциг
|2 : 1
|Зенит
|03.03.2018
|РБ Лейпциг
|1 : 1
|Боруссия Д
18:00 Чемпионат Германии. «Вердер» принимает «Кельн»|188
17:48 Станислав Черчесов: «Локомотив» даст бой «Атлетико». У «Зенита» и ЦСКА есть все шансы пройти дальше»|23
13:49 Тимо Вернер: «Игра в Англии – моя мечта. Скорее в «МЮ», чем в «Ливерпуле»|149
09:20 Александр Кокорин: «С такими командами, как «Лейпциг», всегда приятно играть»|18
11:21 Кокорин о словах Манчини про 4 игроков на поле: «Это неправильно. Нас было 11 человек»|157
11:05 Сергей Фурсенко: «1:2 – это даже лучше, чем было после «Селтика»|164
04:27 Бранислав Иванович: «У нас нет времени, чтобы думать о том, есть кризис в «Зените» или нет»|11
03:59 Кришито о поражении от «Лейпцига»: «Результат неплохой, но нам по силам играть лучше»|5
03:45 Сергей Фурсенко: «Сначала «Зенит» играл прилично, но потом почему-то подсел»|25
03:33 Ральф Хазенхюттль: «Теперь «Зениту» хватит победы 1:0, но я настроен оптимистично»|5
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .