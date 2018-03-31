31 марта 2018, 16:30
|10.03.2018
|Байер
|2 : 0
|Боруссия М
|02.03.2018
|Боруссия М
|2 : 2
|Вердер
|24.02.2018
|Ганновер 96
|0 : 1
|Боруссия М
22:30 Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Штутгарту», «Бавария» в гостях разгромила «Фрайбург»|96
00:30 Чемпионат Германии. «Боруссия» Д и «Аугсбург» сыграли вничью|172
06:55 «Атлетико» интересуется защитником «Вест Хэма» Оксфордом|11
00:39 Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» уступил «Айнтрахту»|208
18:06 Гетце о матче в Менхенгладбахе: «Газон был почти таким же хорошим, как у меня в саду»|10
12:15 Роман Бюрки: «Крайне тяжело играть на таком поле. Я никогда не сталкивался с подобным»|5
11:14 Бюрки сделал 11 сэйвов в игре с гладбахской «Боруссией». Это рекорд сезона в бундеслиге|17
08:41 Петер Штегер: «Обыграли Гладбах благодаря Ройсу и Бюрки»|12
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