31 марта 2018, 16:30
|10.03.2018
|Байер
|2 : 0
|Боруссия М
|03.03.2018
|Вольфсбург
|1 : 2
|Байер
|25.02.2018
|Байер
|0 : 2
|Шальке-04
|10.03.2018
|Ганновер 96
|1 : 3
|Аугсбург
|03.03.2018
|Аугсбург
|0 : 2
|Хоффенхайм-1899
|26.02.2018
|Боруссия Д
|1 : 1
|Аугсбург
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