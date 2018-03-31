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    Футбол Шальке-04 – Фрайбург

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Шальке-04

    Гельзенкирхен
    Текущая форма
    Фрайбург

    Фрайбург
    Текущая форма
    — : —
    не начался

    Германия. Бундеслига. 28 тур

    31 марта 2018, 16:30

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