31 марта 2018, 16:30
22:30 Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Штутгарту», «Бавария» в гостях разгромила «Фрайбург»|96
15:40 «Бавария» контактировала с тренером «Фрайбурга» Штрайхом. Он может сменить Хайнкеса|40
15:02 «Балтика» – «Шальке». Матч перенесен на неопределенный срок из-за аномально холодной погоды|40
00:30 Чемпионат Германии. «Боруссия» Д и «Аугсбург» сыграли вничью|172
00:39 Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» уступил «Айнтрахту»|208
09:38 Тухель отклонил предложения «Шальке», «Байера» и «Севильи»|32
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