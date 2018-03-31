31 марта 2018, 16:30
|11.03.2018
|Боруссия Д
|3 : 2
|Айнтрахт Ф
|03.03.2018
|Айнтрахт Ф
|1 : 0
|Ганновер 96
|24.02.2018
|Штутгарт
|1 : 0
|Айнтрахт Ф
22:30 Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Штутгарту», «Бавария» в гостях разгромила «Фрайбург»|96
00:30 Чемпионат Германии. «Боруссия» Д и «Аугсбург» сыграли вничью|172
19:09 «Реал» вернет Маскареля из «Айнтрахта» за 4 млн евро|18
13:31 Суд Бремена обязал Немецкий футбольный союз платить за работу полиции на матчах повышенного риска «Вердера»|4
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .