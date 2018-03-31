31 марта 2018, 16:30
|10.03.2018
|Хоффенхайм-1899
|3 : 0
|Вольфсбург
|03.03.2018
|Вольфсбург
|1 : 2
|Байер
|23.02.2018
|Майнц
|1 : 1
|Вольфсбург
22:30 Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Штутгарту», «Бавария» в гостях разгромила «Фрайбург»|96
10:05 Джеко – первый игрок, забивший по 50 голов в трех из топ-5 лиг Европы|61
00:30 Чемпионат Германии. «Боруссия» Д и «Аугсбург» сыграли вничью|172
16:36 Давид Алаба: «Герта» организованно оборонялась, «Бавария» не использовала моменты»|6
16:00 Коман получил травму голеностопа|8
00:59 Главный тренер «Герты»: «Очень довольны ничьей с «Баварией»|13
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