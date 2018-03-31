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    Футбол Хоффенхайм-1899 – Кельн

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Хоффенхайм-1899

    Баден-Вюртемберг
    Текущая форма
    Кельн

    Кельн
    Текущая форма
    — : —
    не начался

    Германия. Бундеслига. 28 тур

    31 марта 2018, 16:30

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