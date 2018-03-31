31 марта 2018, 16:30
|11.03.2018
|Боруссия Д
|3 : 2
|Айнтрахт Ф
|08.03.2018
|Боруссия Д
|1 : 2
|Ред Булл
|03.03.2018
|РБ Лейпциг
|1 : 1
|Боруссия Д
18:00 Чемпионат Германии. «Вердер» принимает «Кельн»|188
10:59 «Реал» разочаровался в Бензема и хочет найти замену. Основные кандидаты – Икарди и Левандовски|127
09:49 Арьен Роббен: «Мы не можем просто сосредоточиться на Лиге чемпионов, хорошую форму нужно показывать и в бундеслиге»|15
22:50 Хайнкес о 6:0 с «Гамбургом»: «Для меня было важно, чтобы команда не успокоилась после трех быстрых голов»|17
19:47 Алаба стал самым молодым футболистом в истории бундеслиги, одержавшим 150 побед. Ему 25 лет|18
19:35 Левандовски оформил хет-трик и стал 6-м игроком, забившим 100 голов за «Баварию» в бундеслиге|37
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