17 марта 2018, 17:30
|10.03.2018
|Ганновер 96
|1 : 3
|Аугсбург
|03.03.2018
|Аугсбург
|0 : 2
|Хоффенхайм-1899
|26.02.2018
|Боруссия Д
|1 : 1
|Аугсбург
22:30 Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Штутгарту», «Бавария» в гостях разгромила «Фрайбург»|96
07:54 Штегер о ничьей «Боруссии» с «Аугсбургом»: «Это за гранью моего понимания»|17
00:30 Чемпионат Германии. «Боруссия» Д и «Аугсбург» сыграли вничью|172
13:31 Суд Бремена обязал Немецкий футбольный союз платить за работу полиции на матчах повышенного риска «Вердера»|4
00:39 Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» уступил «Айнтрахту»|208
21:53 Чемпионат Германии. «Вердер» обыграл «Вольфсбург», «Штутгарт» был сильнее «Боруссии» М|195
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