17 марта 2018, 17:30
|11.03.2018
|Боруссия Д
|3 : 2
|Айнтрахт Ф
|03.03.2018
|Айнтрахт Ф
|1 : 0
|Ганновер 96
|24.02.2018
|Штутгарт
|1 : 0
|Айнтрахт Ф
22:30 Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Штутгарту», «Бавария» в гостях разгромила «Фрайбург»|96
00:30 Чемпионат Германии. «Боруссия» Д и «Аугсбург» сыграли вничью|172
19:09 «Реал» вернет Маскареля из «Айнтрахта» за 4 млн евро|18
04:07 «Айнтрахт» побеждал по понедельникам 4 раза подряд|5
00:39 Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» уступил «Айнтрахту»|208
00:04 Во время матча «Айнтрахт» – «РБ Лейпциг» болельщики хозяев закидали поле теннисными мячами. Это протест против игры в понедельник|30
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .