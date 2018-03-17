17 марта 2018, 17:30
|10.03.2018
|Байер
|2 : 0
|Боруссия М
|02.03.2018
|Боруссия М
|2 : 2
|Вердер
|24.02.2018
|Ганновер 96
|0 : 1
|Боруссия М
|10.03.2018
|Хоффенхайм-1899
|3 : 0
|Вольфсбург
|03.03.2018
|Аугсбург
|0 : 2
|Хоффенхайм-1899
|24.02.2018
|Хоффенхайм-1899
|1 : 1
|Фрайбург
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