16 марта 2018, 22:30
|10.03.2018
|Герта
|0 : 0
|Фрайбург
|04.03.2018
|Фрайбург
|0 : 4
|Бавария
|24.02.2018
|Хоффенхайм-1899
|1 : 1
|Фрайбург
|11.03.2018
|Штутгарт
|0 : 0
|РБ Лейпциг
|04.03.2018
|Кельн
|2 : 3
|Штутгарт
|24.02.2018
|Штутгарт
|1 : 0
|Айнтрахт Ф
22:30 Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Штутгарту», «Бавария» в гостях разгромила «Фрайбург»|96
15:40 «Бавария» контактировала с тренером «Фрайбурга» Штрайхом. Он может сменить Хайнкеса|40
00:30 Чемпионат Германии. «Боруссия» Д и «Аугсбург» сыграли вничью|172
00:39 Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» уступил «Айнтрахту»|208
09:38 Тухель отклонил предложения «Шальке», «Байера» и «Севильи»|32
21:53 Чемпионат Германии. «Вердер» обыграл «Вольфсбург», «Штутгарт» был сильнее «Боруссии» М|195
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