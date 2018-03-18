18 марта 2018, 17:30
|04.03.2018
|Кельн
|2 : 3
|Штутгарт
|25.02.2018
|РБ Лейпциг
|1 : 2
|Кельн
|17.02.2018
|Кельн
|1 : 1
|Ганновер 96
|10.03.2018
|Байер
|2 : 0
|Боруссия М
|03.03.2018
|Вольфсбург
|1 : 2
|Байер
|25.02.2018
|Байер
|0 : 2
|Шальке-04
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