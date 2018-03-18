18 марта 2018, 15:30
|11.03.2018
|Боруссия Д
|3 : 2
|Айнтрахт Ф
|08.03.2018
|Боруссия Д
|1 : 2
|Ред Булл
|03.03.2018
|РБ Лейпциг
|1 : 1
|Боруссия Д
|10.03.2018
|Ганновер 96
|1 : 3
|Аугсбург
|03.03.2018
|Айнтрахт Ф
|1 : 0
|Ганновер 96
|24.02.2018
|Ганновер 96
|0 : 1
|Боруссия М
21:44 Марко Ройс: «Я не пропущу ЧМ-2018 из-за травмы»|40
19:26 Ройс продлил контракт с «Боруссией» до 2023 года|101
07:55 «Боруссия» Д проиграла 4 из последних 6 домашних матчей в еврокубках|25
00:59 Лига Европы. 1/8 финала. «Арсенал» победил «Милан», киевское «Динамо» сыграло вничью с «Лацио»|736
00:35 Шюррле уже набрал 5 очков по системе «гол+пас» в 2018 году. Столько же, сколько за весь 2017-й|24
18:35 Юпп Хайнкес: «У Тухеля есть необходимые качества, чтобы тренировать «Баварию». Я восхищался игрой его «Боруссии»|39
11:54 «Боруссия» Дортмунд интересуется польскими нападающими Незгодой и Франковским|17
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