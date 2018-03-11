android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Штутгарт – РБ Лейпциг

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Штутгарт

    Штутгарт
    Текущая форма
    РБ Лейпциг

    Лейпциг
    Текущая форма
    0 : 0
    завершен

    Германия. Бундеслига. 26 тур

    11 марта 2018, 17:30

    Главный судья Тобиас Штилер

    Помощники судьи Маттиас Йолленбек, Кристиан Гиттельманн

    Запасной судья Роберт Кемптер

    Трансляция: Матч! Футбол 3

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Штутгарт

    Состав команды по версии Sports.ru
    16  Рон-Роберт Цилер Вр
    2  Эмилиано Инсуа Защ
    21  Бенжамен Павар Защ
    28  Хольгер Бадштубер Защ
    32   Андреас Бек Защ
    5  Тимо Баумгартль Защ
    17  Эрик Томми ПЗ
    20  Кристиан Гентнер ПЗ
    6  Сантьяго Аскасибар ПЗ
    27  Марио Гомес Нап
    33  Даниэль Гинчек Нап
     Тайфун Коркут тренер
    Травмированные
    15  Карлуш Мане ПЗ

    РБ Лейпциг

    Состав команды по версии Sports.ru
    32  Петер Гулачи Вр
    16  Лукас Клостерманн Защ
    3  Бернардо Защ
    4  Вилли Орбан Защ
    5  Дайот Упамекано Защ
    17   Брума ПЗ
    31  Диего Демме ПЗ
    44  Кевин Кампль ПЗ
    7  Марсель Забитцер ПЗ
    11  Тимо Вернер Нап
    9  Юссуф Поульсен Нап
     Ральф Хазенхюттль тренер
    Травмированные
    23  Марсель Хальстенберг Защ
    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    11 марта

    13:49 Тимо Вернер: «Игра в Англии – моя мечта. Скорее в «МЮ», чем в «Ливерпуле»|149

    09:20 Александр Кокорин: «С такими командами, как «Лейпциг», всегда приятно играть»|18

    9 марта

    11:21 Кокорин о словах Манчини про 4 игроков на поле: «Это неправильно. Нас было 11 человек»|157

    11:05 Сергей Фурсенко: «1:2 – это даже лучше, чем было после «Селтика»|164

    04:27 Бранислав Иванович: «У нас нет времени, чтобы думать о том, есть кризис в «Зените» или нет»|11

    03:59 Кришито о поражении от «Лейпцига»: «Результат неплохой, но нам по силам играть лучше»|5

    03:45 Сергей Фурсенко: «Сначала «Зенит» играл прилично, но потом почему-то подсел»|25

    03:33 Ральф Хазенхюттль: «Теперь «Зениту» хватит победы 1:0, но я настроен оптимистично»|5

    03:18 Роберто Манчини: «Зенит» играл очень плохо. Мы не заслуживали гола»|131

    00:59 «РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» – 2:1|269



    Лучшие материалы