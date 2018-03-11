11 марта 2018, 17:30
Главный судья Тобиас Штилер
Помощники судьи Маттиас Йолленбек, Кристиан Гиттельманн
Запасной судья Роберт Кемптер
Трансляция: Матч! Футбол 3
|Штутгарт
|Мин
|Г
|П
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|90
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|85
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|90
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|6
|0
|0
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|1
|0
|0
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|15
|0
|0
|Запасные
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|РБ Лейпциг
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
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|90
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|90
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|90
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|46
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|64
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|77
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|27
|0
|0
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|45
|0
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|14
|0
|0
|Запасные
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|Состав команды по версии Sports.ru
|16
|Рон-Роберт Цилер
|Вр
|2
|Эмилиано Инсуа
|Защ
|21
|Бенжамен Павар
|Защ
|28
|Хольгер Бадштубер
|Защ
|32
|Андреас Бек
|Защ
|5
|Тимо Баумгартль
|Защ
|17
|Эрик Томми
|ПЗ
|20
|Кристиан Гентнер
|ПЗ
|6
|Сантьяго Аскасибар
|ПЗ
|27
|Марио Гомес
|Нап
|33
|Даниэль Гинчек
|Нап
|Тайфун Коркут
|тренер
|Травмированные
|15
|Карлуш Мане
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|32
|Петер Гулачи
|Вр
|16
|Лукас Клостерманн
|Защ
|3
|Бернардо
|Защ
|4
|Вилли Орбан
|Защ
|5
|Дайот Упамекано
|Защ
|17
|Брума
|ПЗ
|31
|Диего Демме
|ПЗ
|44
|Кевин Кампль
|ПЗ
|7
|Марсель Забитцер
|ПЗ
|11
|Тимо Вернер
|Нап
|9
|Юссуф Поульсен
|Нап
|Ральф Хазенхюттль
|тренер
|Травмированные
|23
|Марсель Хальстенберг
|Защ
|04.03.2018
|Кельн
|2 : 3
|Штутгарт
|24.02.2018
|Штутгарт
|1 : 0
|Айнтрахт Ф
|18.02.2018
|Аугсбург
|0 : 1
|Штутгарт
|08.03.2018
|РБ Лейпциг
|2 : 1
|Зенит
|03.03.2018
|РБ Лейпциг
|1 : 1
|Боруссия Д
|25.02.2018
|РБ Лейпциг
|1 : 2
|Кельн
13:49 Тимо Вернер: «Игра в Англии – моя мечта. Скорее в «МЮ», чем в «Ливерпуле»|149
09:20 Александр Кокорин: «С такими командами, как «Лейпциг», всегда приятно играть»|18
11:21 Кокорин о словах Манчини про 4 игроков на поле: «Это неправильно. Нас было 11 человек»|157
11:05 Сергей Фурсенко: «1:2 – это даже лучше, чем было после «Селтика»|164
04:27 Бранислав Иванович: «У нас нет времени, чтобы думать о том, есть кризис в «Зените» или нет»|11
03:59 Кришито о поражении от «Лейпцига»: «Результат неплохой, но нам по силам играть лучше»|5
03:45 Сергей Фурсенко: «Сначала «Зенит» играл прилично, но потом почему-то подсел»|25
03:33 Ральф Хазенхюттль: «Теперь «Зениту» хватит победы 1:0, но я настроен оптимистично»|5
03:18 Роберто Манчини: «Зенит» играл очень плохо. Мы не заслуживали гола»|131
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