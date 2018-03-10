37 Сане
10 марта 2018, 17:30
Главный судья Бастиан Данкерт
Помощники судьи Маркус Хакер, Рене Роде
Запасной судья Маркус Шуллер
|Ганновер 96
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|84
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|64
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|7
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|27
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Аугсбург
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|71
|0
|0
|
|73
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|2
|
|90
|2
|0
|
|90
|0
|0
|
|18
|0
|0
|
|1
|0
|0
|
|20
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Филипп Чаунер
|Вр
|20
|Салиф Сане
|Защ
|22
|Маттиас Остжолек
|Защ
|31
|Вальдемар Антон
|Защ
|4
|Юлиан Корб
|Защ
|5
|Фелипе Тревизан
|Защ
|11
|Феликс Клаус
|ПЗ
|13
|Ила Бебу
|ПЗ
|18
|Ивер Фоссум
|ПЗ
|27
|Пирмин Швеглер
|ПЗ
|24
|Никлас Фюллькруг
|Нап
|Андре Брайтенрайтер
|тренер
|Травмированные
|37
|Ноах-Йоэль Саренрен-Базее
|ПЗ
|7
|Эдгар Приб
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|35
|Марвин Хитц
|Вр
|31
|Филипп Макс
|Защ
|36
|Мартин Хинтереггер
|Защ
|10
|Даниэль Байер
|ПЗ
|11
|Михаэль Грегорич
|ПЗ
|17
|Джонатан Шмид
|ПЗ
|19
|Гу Чжа Чхоль
|ПЗ
|20
|Гойко Качар
|ПЗ
|30
|Каюби
|ПЗ
|7
|Марсель Хеллер
|ПЗ
|8
|Рани Хедира
|ПЗ
|Мануэль Баум
|тренер
|Травмированные
|32
|Рафаэль Фрамбергер
|Защ
|38
|Кевин Данзо
|Защ
|6
|Джеффри Гауэлеу
|Защ
|27
|Альвред Финнбогасон
|Нап
|03.03.2018
|Айнтрахт Ф
|1 : 0
|Ганновер 96
|24.02.2018
|Ганновер 96
|0 : 1
|Боруссия М
|17.02.2018
|Кельн
|1 : 1
|Ганновер 96
|03.03.2018
|Аугсбург
|0 : 2
|Хоффенхайм-1899
|26.02.2018
|Боруссия Д
|1 : 1
|Аугсбург
|18.02.2018
|Аугсбург
|0 : 1
|Штутгарт
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