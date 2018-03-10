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    Sports.ru

    Футбол Ганновер 96 – Аугсбург

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Ганновер 96

    Ганновер
    Текущая форма

    37 Сане

    Аугсбург

    Аугсбург
    Текущая форма

    26 Грегорич (Каюби)

    45 Качар (Каюби)

    83 Грегорич (Макс)

    1 : 3
    завершен

    Германия. Бундеслига. 26 тур

    10 марта 2018, 17:30

    Главный судья Бастиан Данкерт

    Помощники судьи Маркус Хакер, Рене Роде

    Запасной судья Маркус Шуллер

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Ганновер 96

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Филипп Чаунер Вр
    20  Салиф Сане Защ
    22  Маттиас Остжолек Защ
    31  Вальдемар Антон Защ
    4  Юлиан Корб Защ
    5  Фелипе Тревизан Защ
    11  Феликс Клаус ПЗ
    13  Ила Бебу ПЗ
    18  Ивер Фоссум ПЗ
    27  Пирмин Швеглер ПЗ
    24  Никлас Фюллькруг Нап
     Андре Брайтенрайтер тренер
    Травмированные
    37  Ноах-Йоэль Саренрен-Базее ПЗ
    7  Эдгар Приб ПЗ

    Аугсбург

    Состав команды по версии Sports.ru
    35  Марвин Хитц Вр
    31  Филипп Макс Защ
    36  Мартин Хинтереггер Защ
    10  Даниэль Байер ПЗ
    11  Михаэль Грегорич ПЗ
    17  Джонатан Шмид ПЗ
    19  Гу Чжа Чхоль ПЗ
    20  Гойко Качар ПЗ
    30  Каюби ПЗ
    7  Марсель Хеллер ПЗ
    8  Рани Хедира ПЗ
     Мануэль Баум тренер
    Травмированные
    32  Рафаэль Фрамбергер Защ
    38  Кевин Данзо Защ
    6  Джеффри Гауэлеу Защ
    27  Альвред Финнбогасон Нап
    первый тайм второй тайм
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