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    Sports.ru

    Футбол Майнц – Шальке-04

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Майнц

    Майнц
    Текущая форма
    Шальке-04

    Гельзенкирхен
    Текущая форма

    55 Калиджури (Бенталеб)

    0 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 26 тур

    9 марта 2018, 22:30

    Главный судья Феликс Брих

    Помощники судьи Марк Борш, Штефан Лупп

    Запасной судья Бенедикт Кемпкес

    Трансляция: Матч! Футбол 3

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Майнц

    Состав команды по версии Sports.ru
    22  Флориан Мюллер Вр
    16  Штефан Белль Защ
    2  Джулио Донати Защ
    4  Абду Диалло Защ
    23  Суат Сердар ПЗ
    25  Жан-Филипп Гбамен ПЗ
    38  Геррит Хольтманн ПЗ
    5  Найджел де Йонг ПЗ
    6  Данни Латца ПЗ
    20  Энтони Уджа Нап
    9  Йосинори Муто Нап
     Сандро Шварц тренер
    Травмированные
    27  Робин Центнер Вр
    11  Эмиль Берггрен Нап
    Дисквалифицированные
    3   Леон Балогун Защ

    Шальке-04

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Ральф Фэрманн Вр
    24  Бастиан Очипка Защ
    29  Налдо Защ
    5  Матия Настасич Защ
    10  Набиль Бенталеб ПЗ
    17  Бенжамен Стамбули ПЗ
    18  Даниэль Калиджури ПЗ
    7  Макс Майер ПЗ
    19  Гвидо Бургшталлер Нап
    36  Бреэль Эмболо Нап
    9  Франко Ди Санто Нап
      Доменико Тедеско тренер
    первый тайм второй тайм
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