9 марта 2018, 22:30
Главный судья Феликс Брих
Помощники судьи Марк Борш, Штефан Лупп
Запасной судья Бенедикт Кемпкес
Трансляция: Матч! Футбол 3
|Майнц
|Мин
|Г
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|90
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|90
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|46
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|65
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|81
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|90
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|10
|0
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|45
|0
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|26
|0
|0
|Запасные
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|Шальке-04
|Мин
|Г
|П
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|90
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|90
|0
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|90
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|90
|0
|0
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|46
|0
|0
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|51
|0
|0
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|90
|1
|0
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|90
|0
|1
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|90
|0
|0
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|77
|0
|0
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|90
|0
|0
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|40
|0
|0
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|45
|0
|0
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|14
|0
|0
|Запасные
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|Состав команды по версии Sports.ru
|22
|Флориан Мюллер
|Вр
|16
|Штефан Белль
|Защ
|2
|Джулио Донати
|Защ
|4
|Абду Диалло
|Защ
|23
|Суат Сердар
|ПЗ
|25
|Жан-Филипп Гбамен
|ПЗ
|38
|Геррит Хольтманн
|ПЗ
|5
|Найджел де Йонг
|ПЗ
|6
|Данни Латца
|ПЗ
|20
|Энтони Уджа
|Нап
|9
|Йосинори Муто
|Нап
|Сандро Шварц
|тренер
|Травмированные
|27
|Робин Центнер
|Вр
|11
|Эмиль Берггрен
|Нап
|Дисквалифицированные
|3
|Леон Балогун
|Защ
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Ральф Фэрманн
|Вр
|24
|Бастиан Очипка
|Защ
|29
|Налдо
|Защ
|5
|Матия Настасич
|Защ
|10
|Набиль Бенталеб
|ПЗ
|17
|Бенжамен Стамбули
|ПЗ
|18
|Даниэль Калиджури
|ПЗ
|7
|Макс Майер
|ПЗ
|19
|Гвидо Бургшталлер
|Нап
|36
|Бреэль Эмболо
|Нап
|9
|Франко Ди Санто
|Нап
|Доменико Тедеско
|тренер
22:30 Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Штутгарту», «Бавария» в гостях разгромила «Фрайбург»|96
15:02 «Балтика» – «Шальке». Матч перенесен на неопределенный срок из-за аномально холодной погоды|40
00:30 Чемпионат Германии. «Боруссия» Д и «Аугсбург» сыграли вничью|172
00:39 Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» уступил «Айнтрахту»|208
09:38 Тухель отклонил предложения «Шальке», «Байера» и «Севильи»|32
22:06 Кубок Германии. «Бавария» в полуфинале сыграет с «Байером», «Шальке» – с «Айнтрахтом»|9
21:53 Чемпионат Германии. «Вердер» обыграл «Вольфсбург», «Штутгарт» был сильнее «Боруссии» М|195
15:58 Доменико Тедеско: «Шальке» действовал смело, но «Бавария» не дала себя смутить»|5
15:42 Тренер «Баварии»: «Хайнкес сильно переживал у телевизора во время игры с «Шальке». Он прислал смс»|6
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