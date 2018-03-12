12 марта 2018, 22:30
Главный судья Бенджамин Бранд
Помощники судьи Мартин Томсен, Михаэль Эммер
Запасной судья Ян Зайдель
Трансляция: Матч! Футбол 3
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Иржи Павленка
|Вр
|13
|Милош Велькович
|Защ
|18
|Никлас Мойсандер
|Защ
|23
|Теодор Гебре Селассие
|Защ
|5
|Людвиг Аугустинссон
|Защ
|44
|Филипп Баргфреде
|ПЗ
|6
|Томас Дилэйни
|ПЗ
|7
|Флориан Кайнц
|ПЗ
|10
|Макс Крузе
|Нап
|24
|Йоханнес Эггештайн
|Нап
|9
|Арон Юханнссон
|Нап
|Флориан Кофельдт
|тренер
|Травмированные
|30
|Михаэль Цеттерер
|Вр
|22
|Фин Бартельс
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Тимо Хорн
|Вр
|14
|Йонас Хектор
|Защ
|22
|Хорхе Мере
|Защ
|3
|Доминик Хайнц
|Защ
|4
|Фредерик Соренсен
|Защ
|21
|Леонардо Битенкур
|ПЗ
|41
|Венсан Козьелло
|ПЗ
|6
|Марко Хегер
|ПЗ
|7
|Марсель Риссе
|ПЗ
|39
|Клаудио Писарро
|Нап
|9
|Симон Теродде
|Нап
|Штефан Рутенбек
|тренер
|Травмированные
|17
|Кристиан Клеменс
|ПЗ
|19
|Серу Гирасси
|Нап
|04.03.2018
|Кельн
|2 : 3
|Штутгарт
|25.02.2018
|РБ Лейпциг
|1 : 2
|Кельн
|17.02.2018
|Кельн
|1 : 1
|Ганновер 96
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