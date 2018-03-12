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    Футбол Вердер – Кельн

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Вердер

    Бремен
    Текущая форма
    Кельн

    Кельн
    Текущая форма
    — : —
    не начался

    Германия. Бундеслига. 26 тур

    12 марта 2018, 22:30

    Главный судья Бенджамин Бранд

    Помощники судьи Мартин Томсен, Михаэль Эммер

    Запасной судья Ян Зайдель

    Трансляция: Матч! Футбол 3

    Превью Онлайн ВидеоПрогнозы

    Видео


    Вердер

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Иржи Павленка Вр
    13   Милош Велькович Защ
    18  Никлас Мойсандер Защ
    23  Теодор Гебре Селассие Защ
    5  Людвиг Аугустинссон Защ
    44  Филипп Баргфреде ПЗ
    6  Томас Дилэйни ПЗ
    7  Флориан Кайнц ПЗ
    10  Макс Крузе Нап
    24  Йоханнес Эггештайн Нап
    9  Арон Юханнссон Нап
     Флориан Кофельдт тренер
    Травмированные
    30  Михаэль Цеттерер Вр
    22  Фин Бартельс ПЗ

    Кельн

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Тимо Хорн Вр
    14  Йонас Хектор Защ
    22  Хорхе Мере Защ
    3  Доминик Хайнц Защ
    4  Фредерик Соренсен Защ
    21   Леонардо Битенкур ПЗ
    41  Венсан Козьелло ПЗ
    6  Марко Хегер ПЗ
    7  Марсель Риссе ПЗ
    39  Клаудио Писарро Нап
    9  Симон Теродде Нап
     Штефан Рутенбек тренер
    Травмированные
    17  Кристиан Клеменс ПЗ
    19  Серу Гирасси Нап
    первый тайм второй тайм
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