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    Sports.ru

    Футбол Герта – Фрайбург

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Герта

    Берлин
    Текущая форма
    Фрайбург

    Фрайбург
    Текущая форма
    0 : 0
    завершен

    Германия. Бундеслига. 26 тур

    10 марта 2018, 17:30

    Главный судья Свен Яблонски

    Помощники судьи Хольгер Хеншель, Йоханн Пфайфер

    Запасной судья Норберт Грудзински

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Герта

    Состав команды по версии Sports.ru
    22  Руне Ярстейн Вр
    2  Петер Пекарик Защ
    21  Марвин Платтенхардт Защ
    23  Митчелл Вайзер Защ
    4  Карим Рекик Защ
    5  Никлас Штарк Защ
    10  Ондрей Дуда ПЗ
    20  Валентино Лазаро ПЗ
    26  Арне Майер ПЗ
    28  Фабиан Лустенбергер ПЗ
    19   Ведад Ибишевич Нап
     Пал Дардаи тренер
    Травмированные
    32   Пал Дардаи-младший ПЗ

    Фрайбург

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Александр Шволов Вр
    15  Паскаль Штенцель Защ
    25  Робин Кох Защ
    3  Филипп Линхарт Защ
    30  Кристиан Гюнтер Защ
    4  Чаглар Сеюнджю Защ
    5  Мануэль Гульде Защ
    19  Яник Хаберер ПЗ
    27  Николас Хефлер ПЗ
    18  Нильс Петерсен Нап
    9  Лукас Хелер Нап
     Кристиан Штрайх тренер
    Травмированные
    8  Майк Франтц ПЗ
    первый тайм второй тайм
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