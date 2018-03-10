10 марта 2018, 17:30
Главный судья Свен Яблонски
Помощники судьи Хольгер Хеншель, Йоханн Пфайфер
Запасной судья Норберт Грудзински
|Герта
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|66
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|59
|0
|0
|
|59
|0
|0
|
|25
|0
|0
|
|32
|0
|0
|
|32
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Фрайбург
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|29
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|68
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|1
|0
|0
|
|23
|0
|0
|
|62
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|22
|Руне Ярстейн
|Вр
|2
|Петер Пекарик
|Защ
|21
|Марвин Платтенхардт
|Защ
|23
|Митчелл Вайзер
|Защ
|4
|Карим Рекик
|Защ
|5
|Никлас Штарк
|Защ
|10
|Ондрей Дуда
|ПЗ
|20
|Валентино Лазаро
|ПЗ
|26
|Арне Майер
|ПЗ
|28
|Фабиан Лустенбергер
|ПЗ
|19
|Ведад Ибишевич
|Нап
|Пал Дардаи
|тренер
|Травмированные
|32
|Пал Дардаи-младший
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Александр Шволов
|Вр
|15
|Паскаль Штенцель
|Защ
|25
|Робин Кох
|Защ
|3
|Филипп Линхарт
|Защ
|30
|Кристиан Гюнтер
|Защ
|4
|Чаглар Сеюнджю
|Защ
|5
|Мануэль Гульде
|Защ
|19
|Яник Хаберер
|ПЗ
|27
|Николас Хефлер
|ПЗ
|18
|Нильс Петерсен
|Нап
|9
|Лукас Хелер
|Нап
|Кристиан Штрайх
|тренер
|Травмированные
|8
|Майк Франтц
|ПЗ
22:30 Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Штутгарту», «Бавария» в гостях разгромила «Фрайбург»|96
15:40 «Бавария» контактировала с тренером «Фрайбурга» Штрайхом. Он может сменить Хайнкеса|40
00:30 Чемпионат Германии. «Боруссия» Д и «Аугсбург» сыграли вничью|172
16:36 Давид Алаба: «Герта» организованно оборонялась, «Бавария» не использовала моменты»|6
16:00 Коман получил травму голеностопа|8
00:59 Главный тренер «Герты»: «Очень довольны ничьей с «Баварией»|13
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .