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    Sports.ru

    Футбол Боруссия Д – Айнтрахт Ф

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Боруссия Д

    Дортмунд
    Текущая форма

    11 Русс (Пулишич) (автогол)

    77 Батшуайи (Пулишич)

    90 Батшуайи (Пишчек)

    Айнтрахт Ф

    Франкфурт-на-Майне
    Текущая форма

    75 Йович (де Гузман)

    90 Блум (да Кошта)

    3 : 2
    завершен

    Германия. Бундеслига. 26 тур

    11 марта 2018, 20:00

    Главный судья Дениз Айтекин

    Помощники судьи Эдуард Байтингер, Кристиан Диц

    Запасной судья Гвидо Клефе

    Трансляция: Матч! Футбол 3

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Боруссия Д

    Состав команды по версии Sports.ru
    38  Роман Бюрки Вр
    16  Мануэль Аканджи Защ
    25  Сократис Папастатопулос Защ
    26  Лукаш Пишчек Защ
    29  Марсель Шмельцер Защ
    10  Марио Гетце ПЗ
    11  Марко Ройс ПЗ
    19   Махмуд Дауд ПЗ
    20  Максимилиан Филипп ПЗ
    33  Юлиан Вайгль ПЗ
    42  Миши Батшуайи Нап
     Петер Штегер тренер
    Травмированные
    37  Эрик Дурм Защ
    18  Себастьян Роде ПЗ
    23  Синдзи Кагава ПЗ
    9  Андрей Ярмоленко ПЗ

    Айнтрахт Ф

    Состав команды по версии Sports.ru
    1   Лукаш Градецки Вр
    19   Давид Абраам Защ
    22  Тимоти Чендлер Защ
    3  Симон Фалетт Защ
    11   Мият Гачинович ПЗ
    17  Кевин-Принс Боатенг ПЗ
    20  Макото Хасебе ПЗ
    27  Мариус Вольф ПЗ
    4  Анте Ребич ПЗ
    5  Желсон Фернандес ПЗ
    9  Себастьен Аллер Нап
     Нико Ковач тренер
    Травмированные
    39   Омар Маскарель ПЗ
    первый тайм второй тайм
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