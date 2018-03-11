11 марта 2018, 20:00
Главный судья Дениз Айтекин
Помощники судьи Эдуард Байтингер, Кристиан Диц
Запасной судья Гвидо Клефе
Трансляция: Матч! Футбол 3
|Боруссия Д
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|62
|0
|0
|
|87
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|2
|
|4
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|29
|2
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Айнтрахт Ф
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|79
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|67
|0
|0
|
|12
|1
|0
|
|45
|0
|1
|
|24
|1
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|38
|Роман Бюрки
|Вр
|16
|Мануэль Аканджи
|Защ
|25
|Сократис Папастатопулос
|Защ
|26
|Лукаш Пишчек
|Защ
|29
|Марсель Шмельцер
|Защ
|10
|Марио Гетце
|ПЗ
|11
|Марко Ройс
|ПЗ
|19
|Махмуд Дауд
|ПЗ
|20
|Максимилиан Филипп
|ПЗ
|33
|Юлиан Вайгль
|ПЗ
|42
|Миши Батшуайи
|Нап
|Петер Штегер
|тренер
|Травмированные
|37
|Эрик Дурм
|Защ
|18
|Себастьян Роде
|ПЗ
|23
|Синдзи Кагава
|ПЗ
|9
|Андрей Ярмоленко
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Лукаш Градецки
|Вр
|19
|Давид Абраам
|Защ
|22
|Тимоти Чендлер
|Защ
|3
|Симон Фалетт
|Защ
|11
|Мият Гачинович
|ПЗ
|17
|Кевин-Принс Боатенг
|ПЗ
|20
|Макото Хасебе
|ПЗ
|27
|Мариус Вольф
|ПЗ
|4
|Анте Ребич
|ПЗ
|5
|Желсон Фернандес
|ПЗ
|9
|Себастьен Аллер
|Нап
|Нико Ковач
|тренер
|Травмированные
|39
|Омар Маскарель
|ПЗ
|08.03.2018
|Боруссия Д
|1 : 2
|Ред Булл
|03.03.2018
|РБ Лейпциг
|1 : 1
|Боруссия Д
|26.02.2018
|Боруссия Д
|1 : 1
|Аугсбург
|03.03.2018
|Айнтрахт Ф
|1 : 0
|Ганновер 96
|24.02.2018
|Штутгарт
|1 : 0
|Айнтрахт Ф
|19.02.2018
|Айнтрахт Ф
|2 : 1
|РБ Лейпциг
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