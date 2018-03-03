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    Sports.ru

    Футбол Гамбург – Майнц

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Гамбург

    Гамбург
    Текущая форма
    Майнц

    Майнц
    Текущая форма
    0 : 0
    завершен

    Германия. Бундеслига. 25 тур

    3 марта 2018, 17:30

    Главный судья Маркус Шмидт

    Помощники судьи Кристиан Ляйхер, Кристоф Гюнш

    Запасной судья Ян Зайдель

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Гамбург

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Кристиан Матения Вр
    24  Готоку Сакаи Защ
    4  Рик ван Дронгелен Защ
    6  Дуглас Сантос Защ
    9  Кирьякос Пападопулос Защ
    12  Уолас ПЗ
    14  Аарон Хунт ПЗ
    17  Филип Костич ПЗ
    18  Бакери Джатта ПЗ
    28   Гидеон Юнг ПЗ
    40  Янн-Фите Арп Нап
     Бернд Холлербах тренер
    Травмированные
    20  Альбин Экдаль ПЗ
    27  Николай Мюллер ПЗ

    Майнц

    Состав команды по версии Sports.ru
    27  Робин Центнер Вр
    16  Штефан Белль Защ
    2  Джулио Донати Защ
    3   Леон Балогун Защ
    4  Абду Диалло Защ
    23  Суат Сердар ПЗ
    25  Жан-Филипп Гбамен ПЗ
    38  Геррит Хольтманн ПЗ
    6  Данни Латца ПЗ
    7  Робин Квайсон ПЗ
    9  Йосинори Муто Нап
     Сандро Шварц тренер
    Травмированные
    11  Эмиль Берггрен Нап
    первый тайм второй тайм
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