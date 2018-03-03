3 марта 2018, 17:30
Главный судья Маркус Шмидт
Помощники судьи Кристиан Ляйхер, Кристоф Гюнш
Запасной судья Ян Зайдель
|Гамбург
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|59
|0
|0
|
|74
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|17
|0
|0
|
|32
|0
|0
|
|45
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Майнц
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|61
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|77
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|88
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|3
|0
|0
|
|14
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Кристиан Матения
|Вр
|24
|Готоку Сакаи
|Защ
|4
|Рик ван Дронгелен
|Защ
|6
|Дуглас Сантос
|Защ
|9
|Кирьякос Пападопулос
|Защ
|12
|Уолас
|ПЗ
|14
|Аарон Хунт
|ПЗ
|17
|Филип Костич
|ПЗ
|18
|Бакери Джатта
|ПЗ
|28
|Гидеон Юнг
|ПЗ
|40
|Янн-Фите Арп
|Нап
|Бернд Холлербах
|тренер
|Травмированные
|20
|Альбин Экдаль
|ПЗ
|27
|Николай Мюллер
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|27
|Робин Центнер
|Вр
|16
|Штефан Белль
|Защ
|2
|Джулио Донати
|Защ
|3
|Леон Балогун
|Защ
|4
|Абду Диалло
|Защ
|23
|Суат Сердар
|ПЗ
|25
|Жан-Филипп Гбамен
|ПЗ
|38
|Геррит Хольтманн
|ПЗ
|6
|Данни Латца
|ПЗ
|7
|Робин Квайсон
|ПЗ
|9
|Йосинори Муто
|Нап
|Сандро Шварц
|тренер
|Травмированные
|11
|Эмиль Берггрен
|Нап
|23.02.2018
|Майнц
|1 : 1
|Вольфсбург
|16.02.2018
|Герта
|0 : 2
|Майнц
|10.02.2018
|Хоффенхайм-1899
|4 : 2
|Майнц
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