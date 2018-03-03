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    Sports.ru

    Футбол Айнтрахт Ф – Ганновер 96

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Айнтрахт Ф

    Франкфурт-на-Майне
    Текущая форма

    39 да Кошта (де Гузман)

    Ганновер 96

    Ганновер
    Текущая форма
    1 : 0
    завершен

    Германия. Бундеслига. 25 тур

    3 марта 2018, 17:30

    Главный судья Марко Фриц

    Помощники судьи Доминик Шааль, Марсель Пельгрим

    Запасной судья Кристьян Дингерт

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Айнтрахт Ф

    Состав команды по версии Sports.ru
    1   Лукаш Градецки Вр
    13  Карлос Сальседо Защ
    19   Давид Абраам Защ
    22  Тимоти Чендлер Защ
    3  Симон Фалетт Защ
    11   Мият Гачинович ПЗ
    17  Кевин-Принс Боатенг ПЗ
    20  Макото Хасебе ПЗ
    27  Мариус Вольф ПЗ
    4  Анте Ребич ПЗ
    9  Себастьен Аллер Нап
     Нико Ковач тренер
    Травмированные
    39   Омар Маскарель ПЗ

    Ганновер 96

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Филипп Чаунер Вр
    2  Йосип Элез Защ
    22  Маттиас Остжолек Защ
    31  Вальдемар Антон Защ
    4  Юлиан Корб Защ
    10  Себастьян Майер ПЗ
    13  Ила Бебу ПЗ
    18  Ивер Фоссум ПЗ
    27  Пирмин Швеглер ПЗ
    6  Марвин Бакалож ПЗ
    24  Никлас Фюллькруг Нап
     Андре Брайтенрайтер тренер
    Травмированные
    11  Феликс Клаус ПЗ
    37  Ноах-Йоэль Саренрен-Базее ПЗ
    7  Эдгар Приб ПЗ
    Дисквалифицированные
    20  Салиф Сане Защ
    первый тайм второй тайм
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