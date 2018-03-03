3 марта 2018, 17:30
Главный судья Марко Фриц
Помощники судьи Доминик Шааль, Марсель Пельгрим
Запасной судья Кристьян Дингерт
|Айнтрахт Ф
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|89
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|83
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|2
|0
|0
|
|8
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Ганновер 96
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|75
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|67
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|24
|0
|0
|
|16
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Лукаш Градецки
|Вр
|13
|Карлос Сальседо
|Защ
|19
|Давид Абраам
|Защ
|22
|Тимоти Чендлер
|Защ
|3
|Симон Фалетт
|Защ
|11
|Мият Гачинович
|ПЗ
|17
|Кевин-Принс Боатенг
|ПЗ
|20
|Макото Хасебе
|ПЗ
|27
|Мариус Вольф
|ПЗ
|4
|Анте Ребич
|ПЗ
|9
|Себастьен Аллер
|Нап
|Нико Ковач
|тренер
|Травмированные
|39
|Омар Маскарель
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Филипп Чаунер
|Вр
|2
|Йосип Элез
|Защ
|22
|Маттиас Остжолек
|Защ
|31
|Вальдемар Антон
|Защ
|4
|Юлиан Корб
|Защ
|10
|Себастьян Майер
|ПЗ
|13
|Ила Бебу
|ПЗ
|18
|Ивер Фоссум
|ПЗ
|27
|Пирмин Швеглер
|ПЗ
|6
|Марвин Бакалож
|ПЗ
|24
|Никлас Фюллькруг
|Нап
|Андре Брайтенрайтер
|тренер
|Травмированные
|11
|Феликс Клаус
|ПЗ
|37
|Ноах-Йоэль Саренрен-Базее
|ПЗ
|7
|Эдгар Приб
|ПЗ
|Дисквалифицированные
|20
|Салиф Сане
|Защ
|24.02.2018
|Штутгарт
|1 : 0
|Айнтрахт Ф
|19.02.2018
|Айнтрахт Ф
|2 : 1
|РБ Лейпциг
|10.02.2018
|Айнтрахт Ф
|4 : 2
|Кельн
|24.02.2018
|Ганновер 96
|0 : 1
|Боруссия М
|17.02.2018
|Кельн
|1 : 1
|Ганновер 96
|10.02.2018
|Ганновер 96
|2 : 1
|Фрайбург
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